La Feria Internacional del Libro Gualeguaychú continúa con los preparativos para su tercera edición, que se desarrollará los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio en los Galpones del Puerto, con entrada libre y gratuita. Este año reunirá a más de 60 editoriales, librerías y proyectos vinculados al universo del libro, provenientes de distintos puntos del país y del exterior.

Formarán parte de esta edición Editorial Gino; Ediciones C&A; Editorial Relieves; Kudoku Ediciones; La Bisagra Editorial Técnicas de Estudio; Editorial Deshoras; Oyé Ndén; Editorial Maipue; Editorial Rodolfo García; Editorial Isla Libertad; El Equipo Azul; Editorial Flor del Ceibo; Libros del Espectador; La Ventana Ediciones; Editorial Umbrales del Sur; Tiempos Ilustrados; Editorial de Entre Ríos; Ediciones Miríficas; Acercándonos Ediciones; Deletreo Ediciones (UY); EDUNER; Editorial École Cuá; Editorial Rosetta Edu; Suspiro Microediciones; Macedonia Ediciones; El Hueco Editora; Ser Seres; Red Global; A-Marte; Obelix Libros; Nubífero; Brava Libros; Libros Mario Gualeguaychú; Libros al Garage; Fantasía Libros; Rayuela Libros; Museo Marítimo de Ushuaia; Puente Naranja Libros; Olympea Books; Frontera Libros; Leo Libros; 4 Islas; Palmeras Salvajes; La Bruja del Cuento; La Flor Azul; Tinta Limón; Azogue; Vanadis; Fray Mocho Libros; Nimo; Dalí Librería; Dínamo Ediciones; Paz Artesanal; Sol y Luna; Nicanor Editorial Artesanal; Editorial Edwin Libros Miniatura; Cuadernos Bordados; Biblioteca Sarmiento; Yammal Contenidos; Tres Piernas - Natas y MCNCMQNE; Canto Rodado; Esa Luna Tiene Agua; Pez en el Hielo (UY); Palo Santo; y Códice Libros.

La participación incluye sellos nacionales, propuestas uruguayas, proyectos independientes, editoriales universitarias, espacios de encuadernación artesanal, traducciones y bibliotecas, conformando un mapa diverso que refuerza el carácter federal e internacional de la Feria.

En cuanto a la programación artística, ya se encuentran confirmadas la presentación de la Orquesta Infanto-Juvenil Yaguarí Guazú de Gualeguaychú y la participación de la Banda Orquesta Municipal de Río Negro, Uruguay.

Además, se sumará una grilla de autores y disertantes con múltiples temáticas, que será anunciada en los próximos días junto con las propuestas educativas, interactivas y artísticas. La programación incluirá talleres, lecturas y espacios de recreación para todas las edades.

Como una de las principales novedades, la Feria contará con un café literario ubicado en el Teatro del Puerto, que funcionará como escenario de presentaciones de libros y encuentros con autores. Este espacio estará acompañado por propuestas gastronómicas como Piacere y Café Bolívar.

En el sector gastronómico, también estarán presentes Stop Fiambre, Dolce Voglia, Carpa Azul y Mainumby, entre otros espacios que continúan en proceso de confirmación.

La Feria se desarrollará durante tres jornadas. El viernes 24 será de 14 a 19 h, mientras que el sábado 25 y domingo 26 funcionará de 11 a 19 h.

La entrada será libre y gratuita, al igual que todas las actividades propuestas.

De este modo, la Feria Internacional del Libro Gualeguaychú reunirá durante tres días a editoriales, librerías, autores, artistas, proyectos culturales y propuestas gastronómicas, con una programación pensada para distintos públicos y edades.