La Fiesta del 25 de Mayo en Gualeguaychú se encuentra en etapa de organización y mantiene abiertas las inscripciones para instituciones, agrupaciones y espacios interesados en formar parte de la celebración.

De acuerdo al cronograma oficial, el cierre de inscripciones está previsto para el viernes 15 de mayo, por lo que aún hay tiempo para completar el proceso y sumarse a la jornada que cada año reúne a miles de vecinos.

La fiesta, que se realiza desde 2001 y tiene como escenario principal el Corsódromo desde 2004, convoca a unas 30.000 personas en cada edición y se posiciona como uno de los eventos más importantes del calendario local.

El 25 de mayo, las actividades comienzan con los actos oficiales que incluyen el izamiento de la bandera en Plaza San Martín, la ofrenda floral y el Tedeum en la Catedral San José. Luego se desarrolla el acto central en el Parque de la Estación, acompañado por el tradicional desfile cívico-militar del que participan fuerzas de seguridad, instituciones educativas, organizaciones y agrupaciones tradicionalistas.

La celebración continúa en el Corsódromo con la fiesta popular, donde más de 2000 bailarines protagonizan coreografías de danzas tradicionales como el Vals a Gualeguaychú, el Pericón, el Chamamé y el Candombe, en uno de los momentos más convocantes de la jornada.

Además, la propuesta incluye espectáculos artísticos en el escenario principal y la participación de agrupaciones tradicionalistas con actividades vinculadas a las costumbres criollas.

Uno de los ejes centrales es la participación de instituciones locales a través de puestos de venta que recrean pulperías y espacios de época, con ambientación histórica tanto en la decoración como en la vestimenta, donde se ofrecen comidas y bebidas típicas.

En el marco de la organización, el cronograma contempla distintas instancias previas como el sorteo de puestos, la capacitación para responsables y los ensayos generales en el Corsódromo, que se desarrollarán durante los días previos a la celebración.

Quienes deseen participar pueden acceder a toda la información, descargar planillas de inscripción y consultar el reglamento a través del sitio oficial de la Fiesta del 25 de Mayo Gualeguaychú, donde también se encuentra disponible material específico para cada instancia, como el reglamento general, planillas de inscripción (incluida la modalidad solo baile), bases del concurso de empanadas y contenidos de referencia para las coreografías de Pericón, Vals, Chamamé y Candombe.

De esta manera, la ciudad avanza en la preparación de una nueva edición de la Fiesta del 25 de Mayo, manteniendo abierta la convocatoria para quienes deseen participar de una jornada que combina tradición, cultura y participación comunitaria.