El festejo del 25 de Mayo en el Corsódromo tendrá este año una proyección nacional a partir de la cobertura que realizará TN durante la jornada, con la presencia del equipo de “Re Despiertos” en la ciudad.

En ese marco, la celebración contará con la participación de La Mily, artista invitada por TN, quien se presentará como parte de la propuesta que acompañará la transmisión desde Gualeguaychú. Con 14 años, la joven cantante inició su recorrido artístico a los 6 y desde entonces participó en distintos escenarios del país y la región.

La Mily fue revelación de la Fiesta Nacional de la Flor a los 7 años y formó parte de festivales como el Festival del Chamamé en Corrientes, Cosquín, Villa María, Olavarría, el Festival de la Corvina, el Festival del Asado, el Festival del Lago en Paraguay, Paraguay Celebra, La Plata Celebra, México Celebra, el Festival del Sazón, el Festival de Gastronomía de Mercedes y el Festival del Alfajor en Areco, entre otros.

Además, tuvo presencia en programas de televisión como Mañanas Públicas por la TV Pública, Las Tardes del Nueve, Re Despiertos por TN, La Peña de Morfi, Canal 4 Telefuturo Paraguay y Canal 9 de Ciudad del Este, Paraguay. También realizó una gira por Paraguay y es embajadora de UNICEF Paraguay.

Actualmente, la artista se encuentra preparando su material con Warner Music y continúa con una agenda de presentaciones en distintos escenarios, entre ellos Paraguay Celebra Tres de Febrero, el Festival Criollo en Don Torcuato, la Fiesta Patria en el Hipódromo de San Isidro, el Festival de la Torta Negra en Las Toninas, Casilda en Santa Fe, el Festival del Poncho en Catamarca y el Festival del Río en Formosa.

La presencia de TN en el Corsódromo permitirá que la celebración patria de Gualeguaychú tenga alcance nacional, en una jornada que reunirá a instituciones, estudiantes, grupos de baile, pulperías y distintas áreas del Gobierno para acompañar una de las fechas más importantes del calendario argentino.