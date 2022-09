Por Fabián Miró

El viernes fue una jornada de conferencias en el Salón de Usos Múltiples de la entidad con la charla brindada por Diego Ponti orientada a los mercados y por el periodista Nicolás Wiñazki quien habló del pasado, presente y futuro del país en materia política y económica.

El sábado arrancó temprano con la jurada de la raza Hereford que se extendió hasta el mediodía. Posteriormente fue el turno de los Angus, jura que se prolongó hasta poco después de la trece, destacándose la calidad de los ejemplares que concurrieron a la expo procedente de diferentes cabañas. A las 11 de la mañana fue el turno, en otro sector del predio de la jura de los bovinos en las razas Hampshire Down, Texel y Santa Inés. Posteriormente se realizó el concurso del Cordero Guacho que fue la atracción de grandes y chicos.

El sábado también se desarrollaron actividades relacionadas a la Expo Equina que culmina este domingo con morfología y distintas pruebas de destreza como el aparte campero que fue seguido por mucha gente. También hubo pruebas de equitación a un costado del ingreso en el predio. Por otro lado, la granja, tan esperada por grandes y chicos, fue el punto de encuentro de la familia. En una carpa especialmente montada se aprecian distintas razas de gallinas y otras aves, además de llamas en el exterior.

A la tarde en un escenario montado en el corazón del predio dieron inicio los espectáculos artísticos.

La inauguración y la presencia de Bahillo

Será a las 11 de la mañana de este domingo con la presencia de autoridades de la entidad organizadora, dirigentes de otras entidades gremiales, destacándose la presencia del Secretario de Agricultura de la Nación Juan José Bahillo y del Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas Jorge Chemes, además del titular de Farer José Colombatto.

Wiñazky aseguró, en ronda periodística que “la inflación va a ser del ciento por ciento y ¿quién tiene la culpa de que esto suceda? Porque Sergio Massa (Ministro de Economía) está haciendo lo que iba a realizar el saliente Guzmán, se preguntó. Todo resulta tan inexplicable como el hecho real y concreto de que quien más atacó y ataca al gobierno es Cristina Fernández, cuando ella misma forma parte, aunque también no es novedad cómo se formó el gobierno: por un twit y luego por el voto de la gente”.

En otro punto recordó que el `periodismo habla de un periodismo odiador cuando en lo particular “no odio a nadie y los que estamos en esto somos muy moderados cuando tenemos a un Sergio Berni, Ministro de Seguridad de Buenos Aires, que responde a Cristina quien dijo en su momento dijo: el que “trajo al borracho que se lo lleve”. Sostuvo que en este “momento Cristina Fernández y Alberto Fernández no se hablan. Está todo mal y la salida de Guzmán fue porque los unió el espanto, la cercanía al abismo, llegó Batakis que duró nada”. En relación al atentado a Christina dijo que “si bien intercambiaron mensajes, la relación que tienen como presidente y vicepresidente no es normal”.

Consultado por la justicia dijo que “faltan fiscales, jueces y no los nombran, quizás porque la única justicia que vale para el Kirchnerismo es la que no lo investiga”.

Los jurados

Esteban Villasante, jurado de Hereford, señaló que “fue una mañana muy productiva, impresionado por el nivel de los ejemplares que salieron a pista. Mucho trabajo para jurar en la mayoría de las categorías. Quedé muy satisfecho con la elección de las campeonas porque se trata de hembras muy femeninas, funcionales, buenas ubres y creo que en ese camino la raza va a seguir creciendo. Sobre el Gran Campeón Macho dijo que se “trata de un toro que representa muy bien a la raza y como está la misma hoy. Un toro largo, con muy buena cabeza, pigmentación. Un toro carnicero que se desplaza muy bien y con buena circunferencia”. Destacó la “mansedumbre, una vez más, de la raza trabajando toda la jornada sin ningún tipo de problemas”

Luis Gallo, jurado de ovinos junto a su hermano, Germán fueron los encargados de la jura de ovinos. Recordó que en la “Nacional de Hampshire que se realizó en esta misma rural hace algunos años y la verdad estoy sorprendido por el nivel que aprecié en esta jura con muy buenos ejemplares en pista”.