La FIFA confirmó una novedad inédita rumbo al Mundial 2026: por primera vez en la historia de la competencia, la final tendrá un show de medio tiempo.

El espectáculo se realizará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, durante el partido decisivo del torneo.

Quiénes serán los artistas principales



Según se informó, los artistas elegidos para encabezar el show son Shakira, Madonna y la banda surcoreana BTS.

La producción estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, en colaboración con Global Citizen.

El objetivo solidario detrás del evento



Además del impacto artístico, la propuesta tendrá un fin solidario.

La FIFA explicó que el show acompañará una campaña para recaudar fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa que busca ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo.

Según se detalló, un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial 2026 será destinado a ese fondo.

Un anuncio con sello global



La noticia fue presentada a través de un video protagonizado por Chris Martin y personajes de Los Muppets, donde se dieron a conocer los nombres de los artistas.

Desde la cuenta oficial de FIFA remarcaron que se trata de una propuesta pensada para representar la unidad en el escenario más grande del mundo.

Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19.



Curated by Coldplay's Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,… pic.twitter.com/H2c2mc9q0b — Coldplay (@coldplay) May 14, 2026

The world's biggest stage. An even bigger purpose. On July 19, the FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show is coming to New York New Jersey Stadium, featuring superstars @Madonna , @shakira , and @bts_bighit , curated by @coldplay ‘s Chris Martin!



A FIFA World Cup first, the… pic.twitter.com/OblQmXTW1M — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 14, 2026

Fuente: Noticias Argentinas