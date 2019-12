La firme postura de Pampita: "Las mujeres no nos podemos permitir..."

En ese marco, fueron muchos las famosas que se alinearon en esta postura, alzando la bandera feminista. Un ejemplo de eso es Pampita, quien este 2019 dejó entrever más lo que piensa ante sensibles temas y problemáticas.

"¿Cómo te llevás con el feminismo?", le preguntaron a la modelo y conductora en la profunda nota que le dio a la revista Viva. Y ella contestó, en principio, con cautela: "Está bueno entender que mi opinión no va a ser nunca la verdad, va a ser solo mi opinión. Cuando hablo, lo hago desde mis valores o desde lo que me inculcaron o lo que me parece, pero nunca digo que mi postura sea la correcta. Me gusta escuchar, cambiar de parecer, puedo aprender por qué el otro piensa de otra manera".

Luego dejó en claro su posición: "Soy absolutamente feminista. Las mujeres no nos podemos permitir no ser feministas. Hasta que no logremos la igualdad de condiciones en todos los aspectos, hasta que no dejen de matar mujeres, para lo que todavía falta un montón, no hay que aflojar. Porque si no nos apoyamos entre todas para que haya un cambio real, profundo y definitivo, no va a pasar".