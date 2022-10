En diálogo con AHORA Radio Cero, Bartolo expresó que “yo tomo conocimiento del hecho por medio de la Policía, que me informa que en las calles Galeano y San Carlos se había producido un accidente y había un chico que se encontraba mal herido. De acuerdo a testigos presenciales de lo ocurrido, el chico había pedido prestada la yegua a su tío y en un momento, el animal se puso malo y casi lo tira de la montura al chico. El chico para tratar de tranquilizarla, golpeó al animal con un palo que tenía en su poder, lo que embraveció mucho más a la yegua, que se fue desbocada contra un poste de alumbrado donde golpeó en su cabeza y luego de levantarse, despide al chico y la yegua cae sobre el cuerpo del joven”.

Asimismo, Bartolo expresó que “de acuerdo a testimonios y fotos que me fueron pasando, la yegua murió en el acto producto del fuerte golpe en su cabeza contra el poste de alumbrado público y está acreditado que no hubo un accionar delictual por parte del chico, sino que fue producto del golpe que se produce el deceso del animal y el accidente que generó las lesiones al chico”.

Consultada acerca de una posible agresión del joven hacia el animal, la Fiscal Bartolo indicó que “los dos testigos que declararon en la causa coincidieron en remarcar que el accidente se produjo porque la yegua se desbocó y golpeó contra el poste de alumbrado, pero no me indicaron que haya sido por una supuesta agresión por parte del chico. No habría elementos para encuadrar el caso dentro de un tipo de maltrato animal”.

A raíz del violento accidente, el joven de 17 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital Centenario con un pronóstico grave, dado que tuvo tres paros respiratorios de los cuales pudo ser rescatado por personal médico del nosocomio.