La fiscal Goyeneche apuntó contra los vocales del STJ Carubia y Mizawak

"La verdad que la intervención de estos vocales claramente es determinante de la evolución de este proceso de enjuiciamiento hacia mí. No me cabe ninguna duda: las pujas lamentablemente, generalmente tienen que ver más con miserias personales que con otra cuestión. Pero lo cierto es que sí ha sido determinante la intervención de estos vocales. Y a mí me pone en una situación muy particular porque estos vocales han tenido una intervención previa en la causa contratos, (en la) que ya nos mostraron el nivel de interés que tienen en favorecer la situación de los imputados. Yo no me puedo olvidar cómo pasamos la Navidad de 2018 cuando, después de haberse dispuesto prisiones preventivas. Los primeros detenidos en la causa contratos fueron en septiembre; en seguida, a los 15 días, en octubre, se detienen otras personas, pero Juan Pablo Aguilera, el que ahora está siendo enjuiciado, fue detenido recién en diciembre, y se dispone la prisión preventiva el 15 de diciembre, y ahí cambió todo. Apareció una preocupación insólita que nunca tuvieron los jueces de la provincia, que el 24 de diciembre a la tarde, a través de un recurso de hábeas corpus, lo liberaran y pasara las fiestas en su domicilio. Esto a partir de la detención de esta persona, algo que no había ocurrido con ninguno de los anteriores, y esto por una decisión de la Sala Penal, pero no completa. El vocal Giorgio votó en disidencia de esa decisión que se llevaba por delante lo que había decidido la jueza natural de la causa, la jueza Marina Barbagelatta, la camarista Carolina Castagno, que había confirmado las prisiones preventivas. Y la Sala Penal, con estos dos vocales, generó que los liberen el 24 de diciembre a las 9 de la noche, aproximadamente. Entonces, ya ahí vemos una toma de postura. Por otro lado, no puedo dejar de señalar que la vocal Mizawak se ha excusado en todas las causas que interviene Urribarri o que está Urribarri imputado porque fue su abogada. Entonces, uno cuando ve que este enjuiciamiento está tan vinculado a los intereses de Urribarri, también esto genera una preocupación adicional y una mirada mucho más concreta sobre esta situación porque aquí evidentemente la doctora no ha sentido que esté afectada su imparcialidad, pero la verdad es que tengo muchas dudas sobre eso», dijo Goyeneche durante una extensa entrevista este miércoles por la noche en el programa Cuestión de Fondo, de Canal 9.