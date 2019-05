La fiscal Goyeneche decidió apartarse de la causa de los contratos truchos legislativos

La fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, decidió dar un paso al costado en la causa por los contratos legislativos truchos. Lo hizo a través de una nota enviada el 29 de abril al procurador general del Poder Judicial, Jorge Amílcar García, que hizo lugar al pedido. La fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, ya no está más al frente de la principal causa por desvío de dineros públicos de la historia entrerriana. El último 29 de abril le envió una nota al procurador general del Poder Judicial, Jorge García, para alejarse del expediente por los contratos legislativos truchos, que le generaron al Estado provincial un agujero negro superior a los 2000 millones de pesos, entre 2008 y fines del año pasado. En la misiva, la fiscal Anticorrupción indicó que había decidido excusarse de la coordinación de la causa -junto a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Arramberry- por diferentes motivos. “Luego de las primeras semanas de investigación, se determinó la intervención delictiva del contador público Pedro Opromolla, cuyo estudio contable fue allanado el día 3 de octubre de 2018 y fue indagado el día 28 de diciembre de 2018”, dijo en el arranque. “No se relaciona, sin embargo, mi pedido, con los motivos esgrimidos por los defensores de los imputados Gustavo Pérez y Ariel Faure (los abogados Miguel Cullen, Guillermo Vartorelli y Leopoldo Cappa), quienes han utilizado publicaciones falaces en un medio periodístico sobre el vínculo del nombrado con mi esposo -y, consecuentemente, conmigo-, para -sin ningún interés que los ampare- recusarme en la causa, utilizando estas circunstancias para desgastar mi imagen pública y procurar degradar la investigación penal”, agregó luego. Goyeneche agregó en la nota al procurador que “lo que no surgía de la información registral, es que dicho inmueble, que efectivamente fue de titularidad del señor Opromolla, fue adquirido por boleto de compraventa por la suscripta en fecha 9 de marzo de 2017. La traba de la cautelar, me coloca a la fecha en una nueva situación en la causa, en tanto deberé informar adecuadamente de esta circunstancia a la señora jueza de Garantías. Mientras esta situación no se modifique, solicito me dispense de continuar interviniendo en la presente, evitando así que estas circunstancias secundarias, sean utilizadas por sectores interesados para procurar entorpecer la investigación”, dijo luego. Finalmente, Goyeneche remarcó: “Debo destacar que el cese circunstancial de mi labor de coordinación, no significará menoscabo alguno en el impecable trámite de la investigación que están llevando adelante con total solvencia y probidad los señores fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry”. Un día después, el procurador Jorge García hizo lugar al pedido de la fiscal Goyeneche, tras remarcar en su escrito -que se transformó en un expediente- que los abogados defensores de los imputados intentaron todo el tiempo, demostrar un “incorrecto afán obstruccionista y dilatorio”. Y acotó: “Es que sin perjuicio de la cuestión formal, en lo sustancial, -tal como ella lo manifiesta-, es casi ridículo que se hubiese intentado la recusación de la señora procuradora adjunta, doctora Goyeneche, quien precisamente por su rol institucional de Coordinación de las causas de delitos de corrupción, el de marras uno de los más graves-, supervisa la actuación de los diversos fiscales actuantes, que pueden fungir de acuerdo a necesidades. Pero por sobre todo -acoto- invocando razones de amistad de su cónyuge con uno de entre los muchísimos imputados, a quien no solo se ha de llevar a juicio, sino que ni siquiera es defendido por los recusantes”.