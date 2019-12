La Fiscalía pidió 10 años de prisión y preventiva domiciliaria para Varisco

La causa está entrando en sus etapas finales. Los alegatos en la causa Celis culminarán el 20 de diciembre. El adelanto de sentencia del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) sería "antes de fin de año", revelaron.

Tras finalizar la semana pasada, la ronda de ampliación de declaraciones de los imputados de las dos causas unificadas, este lunes, se realizó el alegato de los fiscales José Ignacio Candioti, Leandro Ardoy y Carlos García Escalada.Pedido de condenaLa audiencia ante el tribunal conformado por los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango, se extendió varias horas durante la tarde y los representantes de la Fiscalía, pidieron duras penas para el ex intendente Sergio Varisco, la ex policía y funcionaria municipal Griselda Bordeira y el ex concejal Pablo Hernández. Aunque las solicitudes de mayor extensión de la condena, se la llevaron los hermanos Daniel y Miguel Celis.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal finalizaron sus extensos alegatos y solicitaron 15 años de prisión para el supuesto jefe de la banda, Daniel "tavi" Celis. En tanto, se solicitó para su hermano, Miguel "titi" Celis, una pena de 12 años de reclusión.

Los fiscales solicitaron la pena de 10 años de prisión para el ex intendente, Sergio Varisco y una medida de prisión preventiva para el ex presidente municipal.

Por otra parta, solicitaron 9 años de cárcel para el ex efectiva de la Policía de Entre Ríos y funcionaria municipal, Griselda Bordeira.