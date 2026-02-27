El Ministerio Público Fiscal solicitó este viernes la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos para Juan Ruiz Orrico. También solicitó que que al momento de dictar sentencia se ordene la inmediata detención del ex funcionario.

El pedido se dio este viernes por la mañana durante la jornada de alegatos de cierre en el juicio que se celebra en los Tribunales de Concepción del Uruguay por la muerte de cuatro jóvenes provocada por el ex director del Instituto Portuario de la Provincia en la ruta 39 durante la madrugada del 20 de junio.

Los cuatro fallecidos eran trabajadores del frigorífico Fadel, oriundos de Basavilbaso: Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi.

Además de la solicitud de Fiscalía, se desarrollan los alegatos de la querella y de la defensa del acusado. Mario Arcusin, abogado querellante, pidió que se le impongan seis años de prisión efectiva de forma inmediata a la culminación al dictado de la sentencia. En caso contrario, requirió que se le limiten las medidas de cohesión fijadas y se le impida salir del departamento Uruguay.

El querellante cuestionó el argumento defensivo de que la causa de muerte no estuvo condicionada por la falta de uso de cinturones de seguridad por parte de las víctimas.

Otro abogado representante de las familias de las víctimas, Leandro Rosatti, coincidió con el pedido de seis años de prisión y la inhabliitación para conducir por 10 años. En su caso advirtió que el gobernador Rogelio Frigerio había prohibido por decreto el uso de vehículos oficiales para uso personal, como fue el caso de Orrico en el accidente.

Además consideró que “no hay arrepentimiento genuino” de parte del acusado “y si lo hubiera, sería irrelevante”. Y, finalmente solicitó que los honorarios por el juicio sean “invertidos en escuelas de la zona”.

La Defensa, por su parte, expondrá sus argumentos finales intentando mitigar la situación procesal de Orrico o cuestionar puntos específicos de la pericia accidentológica, buscando una escala penal menor a la pretendida por los acusadores.

La pena contemplada en el Código Penal por el delito de “homicidio culposo agravado” por el que es juzgado Orrico se ubica entre los tres y los seis años de prisión.

Noticia en desarrollo

Fuente: AHORA