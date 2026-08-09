Esta semana tuvo lugar en los Galpones del Puerto la segunda edición de la Expo y Foro Educativo de Ciencia, Tecnología y Ambiente Gualeguaychú Sustenta 2026. Se trató un espacio, en el que, durante dos días, hubo conferencias, muestras tecnológicas, stands institucionales y actividades con el propósito de promover el encuentro entre el sector público, el sector privado, las instituciones educativas y la comunidad.

Dentro de este evento, organizado por el Centro de Desarrollo del Conocimiento de la Municipalidad, se llevó adelante la Expo del Empleo 2026, impulsada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, que ofreció espacios de orientación laboral, vinculación con empresas e instituciones y herramientas para fortalecer la inserción en el mundo del trabajo.

Durante ambos días se ofrecieron distintas herramientas para apoyar a los más jóvenes en su primera experiencia laboral, como los espacios para el armado de currículum vitae, con simulacros de entrevistas, orientación vocacional y fotografías profesionales para perfiles laborales, las cuáles se realizaban en el lugar y se enviaban por mail a los participantes.

El acceso al empleo registrado representa hoy en Argentina un enorme desafío para buena parte de la población en edad laboral, con o sin experiencia previa. En un contexto nacional de cierre de empresas, desindustrialización y ajuste del sector público, los despidos y la falta de oportunidades para una gran masa de trabajadores forman parte del panorama actual. Al mismo tiempo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios ha vuelto moneda corriente la necesidad de tener más de una fuente de trabajo para llegar a fin de mes.

Sin embargo, los tiempos actuales también presentan nuevas oportunidades de empleo en un mercado laboral globalizado del que nuestro país también es parte. El crecimiento exponencial de la digitalidad, la inteligencia artificial y las modalidades de trabajo híbrido y remoto habilita opciones antes impensadas para los argentinos.

Así como el mercado laboral está atravesado por ese contraste de ventajas y desventajas, las nuevas generaciones cargan con dificultades propias de insertarse y crecer en un área de trabajo, pero en muchos casos también cuentan con una capacidad de acercamiento y adaptabilidad a los saberes y formatos del empleo moderno superiores a los de sus mayores.

Para indagar en los desafíos y oportunidades que plantea el presente para los jóvenes de nuestra región, Ahora ElDía conversó durante la Expo del Empleo 2026 con el secretario de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, Mariano Camoirano, quien compartió su visión al respecto, mencionando las áreas en que observa mayor potencial y el rol que consideró debe cumplir el Estado.

“Creo que el primer valor agregado que tienen los jóvenes a diferencia de otras generaciones es que son nativos digitales. Hoy eso los pone por encima de cualquier competencia de alguien mayor que no lo es, porque hay una comprensión del mundo actual, sus velocidades y oportunidades. Lo que plantea el mercado laboral y todo el sistema productivo es que de acá a no más de nueve o diez años, un gran porcentaje de oficios, profesiones y puestos de trabajo tengan una intervención de la inteligencia artificial y la automatización. Entonces, creo que para los jóvenes la oportunidad está en tratar de encarar procesos de formación continua que les permitan tener una comprensión de cuáles van a ser esas transformaciones y estar así más preparados”, señaló en primer lugar.

Sobre las áreas en que considera que hay más oportunidades laborales para la juventud entrerriana, en un contexto donde las fronteras regionales del trabajo se diluyen, observó: “Creo que hay dos líneas muy marcadas. Una es la que marca la propia región o la provincia. Hay muchas oportunidades dentro del sector exportador de la provincia. Y, por otro lado, está todo lo vinculado a la venta de servicios que no requieren una presencia en el lugar de trabajo. Me animo a decir que hay que ser creativo, uno teniendo las herramientas y las capacidades de un oficio o profesión, puede encontrar la forma de llevar su producto a cualquier parte del mundo. Uno puede vender un servicio de publicidad, diseño, asesoramiento técnico o de cualquier tipo, desde lo más cercano territorialmente a lo más lejano, o al menos dentro del mundo hispano”.

Por último, Camoirano se refirió al rol que entiende que debe cumplir el Estado a la hora de garantizar el acceso de los jóvenes al empleo: “La transformación más profunda hoy a nivel estatal y a nivel gobierno son decisiones que hacen, en primer lugar, a las ofertas académicas y de formación. Eso es algo que le está costando. Necesitamos hacer propuestas académicas mucho más cortas. Hoy casi todas las licenciaturas tienen una extensión de no más de cuatro años. Hay adaptaciones, pero al mismo tiempo tenemos que ver qué propuestas en carácter de tecnicatura nos dan una salida y una flexibilidad para adaptarnos a estos tiempos. En segundo lugar, el Estado presente tiene que estar siempre para generar las condiciones adecuadas. En ese sentido, por ejemplo, el Gobierno provincial está desarrollando el programa Entrenados, para que los jóvenes que no han tenido ninguna experiencia laboral puedan hacer entrenamiento en puestos de trabajo reales en un período de tiempo acotado. La idea es que puedan saber lo que es tener un jefe, un compañero, ciertas reglas, actividades, y adentrarse en esa complejidad”, marcó.

Y añadió: “También hay una adaptación muy fuerte en cuanto a las herramientas de acompañamiento en las inversiones que hace el Estado. Estamos sufriendo o viviendo una transición del empleo formal a un empleo más cuentapropista. Entonces, si entendemos que ese cuentapropismo es una mutación, necesitamos darle un acompañamiento. Creo que el Estado está trabajando en ver cómo generar propuestas para esa transición, comprendiendo que el mundo cambió, que muchos jóvenes no quieren quizá esa relación directa de tener un jefe toda su vida. Las empresas también están en un proceso de transición, de comprender las nuevas culturas”.

Por otra parte, la Analista en Gestión de Capital Humano, Verónica Bel, quien estuvo presente en la Expo con Humaniza, su consultora con base en Villa Elisa, compartió con este medio sus observaciones sobre los jóvenes que se acercaron al stand para asesorarse o dejar un currículum.

“Tuvimos mucha concurrencia de alumnos, tanto de nivel secundario, terciario y universitario como también de egresados y personas en búsqueda de trabajo. Algunos tenían su CV impreso y otros se llevaron nuestro contacto para después enviárnoslo. Los chicos estaban muy interesados, preguntaban qué es lo que más buscan las empresas y querían un poco de orientación sobre qué debe tener un currículum, cómo adaptarlo o de qué manera generar un buen perfil profesional para que a las empresas les sea más fácil leerlo y mostrar el potencial que tiene cada uno”, contó.

También comentó que durante ambas jornadas implementó dinámicas y juegos de desafío para que los jóvenes participen, en los que tenían que usar su creatividad y pensamiento crítico, dado que “son las habilidades que demandan las empresas hoy en día”.