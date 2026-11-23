La Fórmula 1 destacó la gran carrera que realizaron Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de la escudería Alpine, al obtener puntos dobles en el Gran Premio de Las Vegas.

En una de las mejores carreras de la historia de la categoría, el argentino culminó la carrera en el sexto puesto, mientras que su compañero francés terminó quinto. De esta manera, volvieron a sumar puntos, dejando una buena impresión en la última recta de la temporada.

Por esto, la cuenta oficial de la Fórmula 1 destacó la largada de los dos pilotos de la escudería francesa, junto con un video de dicha maniobra en el inicio del GP: "¡Avanzando desde el principio con los pilotos de Alpine, en camino a puntos dobles!".

Tras una de las mejores actuaciones de Alpine, la máxima categoría no fue la única que quedó impresionada por el gran rendimiento de sus dos pilotos, ya que el equipo también recibió las felicitaciones de su asesor ejecutivo, Flavio Briatore: "Este resultado nos da muchos motivos para ser optimistas y también le da al equipo algo que celebrar en Enstone después de una racha difícil de resultados en la segunda mitad de la temporada".

"Conseguimos un resultado fantástico como equipo. Tanto Pierre como Franco hicieron un gran trabajo y pilotaron bien en una carrera que exigió mucha precisión y concentración". De esta manera, el italiano destacó el rendimiento en Estados Unidos.

Por su parte, el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) aseguró que «se sintió bien al pelear con los equipos de adelante» tras finalizar en el sexto puesto del Gran Premio de Las Vegas, resultado con el cual sumó ocho puntos y cortó una racha de seis competencias sin unidades desde su séptimo lugar en Madrid.

En la carrera de este domingo, ambos pilotos pudieron cortar la mala racha que arrastraban, lo que les permitió sumar 18 puntos para el equipo en el campeonato de constructores.

En dicha tabla, Alpine está sexto y le recortó distancias a Racing Bulls al llegar a los 87 puntos y colocarse a 27 de la escudería hermana de Red Bull, que cuenta con el neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad como pilotos principales.