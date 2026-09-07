Una antigua postal de Tiago PZK, La Joaqui y Luck Ra volvió a circular en las redes sociales después de la confirmación de la separación entre los dos últimos. La postal reúne a los tres artistas durante su participación en La Voz Argentina, el programa de Telefe, y adquirió una lectura distinta ante las versiones de romance que rodean a los cantantes.

En la imagen, que fue difundida por las redes de LAM, los músicos aparecen juntos en las sillas del ciclo televisivo. La Joaqui está junto a Luck Ra, mientras Tiago PZK se acerca al cantante en una escena afectuosa. La instantánea había quedado asociada a un momento de cercanía entre colegas, pero regresó a la conversación pública después del conflicto entre la expareja.

La publicación llamó la atención porque la imagen se conoció de nuevo en un momento en que la relación entre La Joaqui y Luck Ra ya había terminado. A la ruptura se sumaron rumores sobre un posible vínculo amoroso entre la cantante y Tiago PZK, un músico a quien ella describió como una persona presente en su vida desde hace años.

El productor Pepe Ochoa fue quien recuperó la imagen y la compartió en las redes de LAM, el programa de América. La publicación reactivó los comentarios de los usuarios sobre la relación entre los tres artistas y sobre el momento en que fue tomada la foto.

Ochoa acompañó la postal con una frase breve: “Qué mal envejeció esta foto”. El texto aludió al cambio que, según las versiones surgidas tras la ruptura, se habría producido en el vínculo entre Tiago PZK y Luck Ra.

La frase generó risas entre quienes respondieron a la publicación. La reacción se apoyó en el contraste entre la cercanía que muestra la imagen y el conflicto que se instaló después de que Luck Ra hablara de un “examigo” al referirse a la persona con la que presuntamente estaría La Joaqui.

Es que la separación de La Joaqui y Luck Ra abrió una etapa de exposición pública sobre aspectos de la vida privada de ambos. Después de que confirmaran el final de la relación, comenzaron a circular rumores que vinculaban a la cantante con Tiago PZK.

Una de las situaciones que alimentó esas versiones fue una salida por Palermo. La joven fue vista junto a Tiago PZK y sus dos hijas, una aparición que despertó preguntas entre seguidores y cuentas dedicadas a la actualidad del espectáculo.

Luck Ra realizó un descargo en el que sostuvo que la cantante estaba saliendo con un examigo suyo. No identificó públicamente a esa persona, pero el comentario quedó ligado a las versiones que ya circulaban sobre la cantante y Tiago PZK.

Fue entonces que La Joaqui respondió con un extenso mensaje publicado en sus historias de Instagram. Su descargo apuntó a Luck Ra por haber llevado al plano público asuntos que, según expresó, pertenecían a su intimidad y ella había decidido no divulgar.

La artista cuestionó la contradicción entre afirmar que se respeta su presente y exponer una parte de su vida personal. “Hay algo que me resulta profundamente contradictorio”, escribió al comienzo de su mensaje, antes de explicar su posición sobre lo ocurrido.

La cantante sostuvo que la información mencionada por su expareja no había sido presentada por ella de forma pública. Su reclamo se centró en el derecho a decidir qué elementos de su vida privada quería compartir y cuáles prefería mantener fuera de las redes.

La artista argentina La Joaqui responde a través de una publicación en Instagram a las declaraciones de su expareja Luck Ra sobre su separación.

En otro tramo de su publicación, La Joaqui se refirió de manera directa a la descripción de Tiago PZK como “un ex gran amigo”. La cantante rechazó esa expresión y sostuvo que el vínculo entre ambos existía antes de su relación con Luck Ra.

“Nos conocemos desde chicos”, escribió ella. La frase fue parte de una explicación en la que afirmó que ella y Tiago PZK compartían una historia propia, profunda e independiente de la relación que tuvo con Luck Ra.

La artista señaló que ambos atravesaron diferentes etapas de sus vidas. Según su mensaje, esa relación se construyó durante años y no dependía del vínculo amoroso que ella mantuvo después con Luck Ra.

La Joaqui sostuvo que definir a Tiago PZK solo a partir de su amistad con Luck Ra alteraba el sentido de esa historia. Para ella, esa forma de contar los hechos omitía el recorrido previo que compartió con el músico desde que eran chicos.

Ella incluyó en su mensaje referencias a los “valores” y los “códigos”. La artista sostuvo que, durante la relación y después de la separación, decidió callar determinadas situaciones para no perjudicar públicamente a su ahora expareja.

La artista cerró su descargo con una frase dirigida a Luck Ra: “Nunca necesité destruir tu imagen para explicar mi dolor”.