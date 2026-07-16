Cuando Lionel Messi tenía 20 años ayudó a bañar a un bebé de apenas 6 meses llamado Lamine Yamal. Sí. Era nada más ni nada menos que el actual jugador español del Barcelona y estrella de su selección. Lo hizo en el marco de una campaña solidaria promovida por Unicef y las fotos que se tomaron habían quedado en el olvido hasta que el padre de Yamal las sacó a la luz y ahora volvieron a inundar las redes con el pase de Argentina a la final con España. El choque del domingo, justamente, enfrentará a Messi y a Yamal por la Copa del Mundo. Casi dos décadas después de aquella campaña.

Ambos jugadores se vieron por primera vez en 2007, durante la sesión fotográfica en los vestuarios del Camp Nou. La producción fue parte de un calendario solidario anual que el diario catalán Sport realizaba desde 2004 junto a la Fundación FC Barcelona y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El calendario de 2008 tenía como objetivo dar a conocer los programas de la Fundación orientados a la infancia.

De acuerdo a lo publicado, para la sesión, el club y su Fundación seleccionaron a los jugadores y a los niños que aparecerían en las fotos, con la participación de otros futbolistas del plantel como Andrés Iniesta, Thierry Henry, Carles Puyol y Gabriel Milito, entre otros.

La familia de Lamine llegó al Camp Nou gracias a un sorteo que Unicef organizó en el barrio de Roca Fonda, en Mataró, localidad natal del extremo. “Unicef hizo un sorteo en el barrio donde vivía la familia de Lamine. Se anotaron para tomarse una foto en el Camp Nou con un jugador del Barça. Y ganaron el sorteo”, relató el fotógrafo Joan Monfort, autor de las imágenes, en declaraciones a la agencia Associated Press. Por azar, el jugador asignado fue Messi.

“Messi es una persona bastante introvertida, tímida. Salía del vestuario y de repente se encontró en otro vestuario con una tina de plástico llena de agua y un bebé adentro. Al principio ni siquiera sabía cómo sostenerlo”, recordó Monfort. Fue la aparición de un patito de goma lo que distendió el ambiente y permitió capturar las imágenes en las que el argentino aparece sonriente junto al bebé y su madre, Sheila Ebana. “No hay dinero que pague una foto como esa”, afirmó el fotógrafo a la agencia EFE.

El propio Barcelona confirmó los detalles de aquel encuentro: “El azar hizo que los caminos de Leo Messi y Lamine Yamal se cruzaran por primera vez. La suerte y la casualidad se alinearon para hacer posible ese momento mágico en el que una leyenda azulgrana del fútbol mundial tuvo entre sus brazos a un joven talento del Barça llamado a seguir sus pasos”, señaló el club en un comunicado oficial.

Las fotos permanecieron prácticamente desconocidas hasta que el padre de Yamal, Mounir Nasraoui, las compartió en sus redes sociales en la previa al partido de España ante Alemania por los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Ante los medios, Nasraoui describió el encuentro como “una coincidencia de la vida” y, cuando un periodista sugirió que parecía “una bendición de Leo a su hijo”, respondió con humor: “O una bendición de Lamine hacia Messi”.

El propio Yamal se enteró de la existencia de las imágenes por su padre. En una entrevista con el periodista Gerard Romero en el programa Jijantes, el futbolista reconoció: “Ni yo mismo era consciente en ese momento de que estaba con Messi”. También explicó por qué la familia tardó en hacerlas públicas: “Nunca lo hemos sacado a la luz porque al final no queríamos las comparaciones de Leo y yo”. Ante la consulta de si le molestaban esas comparaciones, fue directo: “No creo que a nadie le moleste ser comparado con el mejor jugador de la historia, pero al final son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él”.