Franco Colapinto ha disputado ya tres grandes premios como piloto de Williams y, aunque su futuro en la Fórmula 1 es incierto, el argentino dejó en claro su deseo de seguir vinculado a la escudería de Grove, equipo al que llegó en enero de 2023 para formar parte de la academia de jóvenes pilotos y que le dio la gran oportunidad de debutar en la máxima categoría del automovilismo.



“No sé cuál es el plan A. No tengo ni idea de lo que voy a hacer el año que viene. Por supuesto, es muy emocionante que James (Vowles) quiera mantenerme en la F1, y algo por lo que estoy agradecido, aparte de por la oportunidad que me dio en Williams”, expresó Colapinto en diálogo con Motorsport. Con apenas 21 años, Franco se muestra cauto a la hora de hablar de su continuidad en la categoría, aunque no oculta sus ganas de seguir ligado a su actual equipo.



Desde su ascenso al asiento titular en reemplazo de Logan Sargeant en agosto pasado, Colapinto ha tenido un rendimiento consistente que generó elogios en el paddock. Incluso James Vowles, jefe de equipo de Williams, manifestó su intención de trabajar junto a Audi para encontrarle un lugar al argentino en Sauber, de cara a la temporada 2025. Sin embargo, Franco no quiere distraerse con especulaciones y mantiene la concentración en el presente. Vale destacar que atrás versiones colocan su nombre entre las opciones de Racing Bulls.



“Quiero quedarme en Williams. Me encanta este equipo, y me encanta cómo trabajan, y creo que hay que estar agradecido. Y ellos son los primeros que me dieron la oportunidad de estar en un auto de F1 y realmente disfruto de trabajar con ellos, y creo que estamos haciendo buenos pasos hacia adelante como equipo”, destacó el piloto, quien tendrá su próximo compromiso en menos de dos semanas en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin.

El vínculo que Colapinto ha construido con Williams desde su ingreso a la escudería va más allá de lo deportivo. Su sintonía con el equipo y su disposición para sumar al desarrollo del monoplaza hacen que la relación sea muy valorada tanto por él como por sus directivos. “Me encantaría tener una oportunidad en el futuro con este equipo, correr en la Fórmula 1 de nuevo juntos sería increíble si llega una oportunidad en el futuro”, subrayó.



Más allá de su anhelo de seguir formando parte de Williams, Franco también es consciente de la dificultad de asegurar un asiento en la F1 en el mediano plazo y no se cierra a otras opciones. “Por supuesto, si no, no tengo ni idea de opciones, pero mi plan A es quedarme en el equipo. Es un lugar en el que me encanta estar. Trabajamos muy bien en el pasado, invirtieron mucho en mí desde que estaba en las categorías inferiores, y estoy agradecido por todo eso. Y sí, sólo espero tener una oportunidad en el futuro con ellos”.

El argentino, quien no se mostró presionado por tener que convencer a otros equipos de la parrilla para seguir en la F1, también dejó en claro cuál es su mentalidad para encarar las próximas fechas. “No, la verdad es que no. Intento hacerlo lo mejor que puedo y centrarme en mí mismo. Luego los resultados están empezando a llegar, lo cual es muy positivo, y yo tengo un buen camino por recorrer. Así que vamos a ver qué podemos hacer en las próximas carreras”, concluyó.

Con tres grandes premios disputados y seis más por delante, Colapinto sabe que esta temporada será clave para definir su futuro en la Fórmula 1. Mientras tanto, disfruta de cada vuelta al volante y sueña con volver a subirse a un monoplaza de Williams en 2025, el equipo que le abrió las puertas de la categoría más importante del automovilismo mundial.



