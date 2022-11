Este sábado, se armó una nueva polémica entre los participantes de Gran Hermano, esta vez entre Walter "Alfa" Santiago y Romina Uhrig que se cruzaron en la casa, y generaron otro escándalo.

Puede interesarte

En el video que se difundió en las redes sociales se puede ver como Walter y la ex diputada estaban hablando y bromeando entre ellos, hasta que en un momento, la mujer le dice: "Mirá, degenerado". Fue allí donde el participante estalló en furia y le respondió: "Ahí la verdad que no me gusta. Se pasan de tema, anda a cag...".

Puede interesarte

A raíz de esto, Agustín se mostró muy molesto por el comentario y fue directamente al confesionario a hacer una denuncia al respecto.

Alfa decidido a irse.

Agustín y Marcos una vez más ayudando a Alfa.

Agustín entró al confesionario. #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/kfIzVSC2fi — Gran Hermano Clips (@GHermano_2022) November 21, 2022

"Se acaba de cometer otra vez, para mí, una infracción al reglamento y también a la moral. En este caso, dirigida hacia Walter", comenzó diciendo "Frodo".

Puede interesarte

Y, siguió: "Una broma que trascendió de mal gusto. Lo trató de degenerado. No me gusta, Walter está muy nervioso, está diciendo que se quiere y que no aguanta más esto".