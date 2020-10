La fuerte reflexión de Morena Rial, en pleno conflicto con Jorge y Romina Pereiro

Si bien Romina intentó calmar las aguas, Morena apuntó con todo contra ella y se mostró molesta por varias situaciones que la hicieron sentir que su papá le presta más atención a las hijas de Romina que a ella y a Rocío.

En este contexto, lejos de mostrarse conciliadora, la hija de Jorge compartió a través de sus stories de Instagram una fuerte reflexión, claramente dedicada a su papá y a su esposa.

"Pedí disculpas sin tener la culpa; bajé la cabeza teniendo la razón; hice por otros lo que nunca harían por mí; oculté que estaba mal para no preocupar a nadie. Entonces, no me digas que soy egoísta... Porque perdí la cuenta de las veces que coloqué la felicidad de otros por encima de la mía", expresa el descargo que compartió More.