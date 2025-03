Luego de que se conociera el error de cómputos durante la Elección de la Reina 2025, Itatí Guerra, Agustina “Achu” Díaz y Pamela Martínez se expresaron como exs sobernas del espectáculo en Ahora Cero Radio.

El viernes pasado, Itatí Guerra terminó su reinado y contó la falta de acompañamiento que tuvo durante el ejercicio de este rol por parte de la organización del Carnaval. Con el “diario del lunes”, sus palabras adquirieron un tinte premonitorio, ya que ayer se desató un desastre debido a que la Comisión del espectáculo reconoció que la coronación había sido errónea.

“Fue muy difícil pensar en animarme a decir lo que dije durante la Elección de la Reina ,sabía que iba a despertar muchos enojos e incomodidades de quienes en algún punto se privilegiaban con el silencio de una o con el adorno del ‘está todo bien’. La verdad que lo pensé mucho, lo procesé fue una idea que si bien en el momento me salió de esa manera, en muchas ocasiones tuve que decidir qué y hasta dónde expresarme, La verdad que no quería empañar la noche de las chicas. Traté de ser sutil", declaró Guerra.

Por otra parte, sobre el giro inesperado en los resultados de la coronación, la soberana saliente señaló que sintió “angustia y descontento por las chicas, no es una cuestión de títulos, ni de coronas, ni de atributos, ni de vanidades, sino que es el mal momento vivido por ellas, de tener que atravesar y verse expuesta ante esta situación. Cuando pasó lo del viernes, es decir mi descargo, yo me quedé un poco angustiada porque obviamente que no demoraron en evidenciarse los enojos y ese sabor amargo de no haber disfrutado el final . Y cuando pasó lo de ayer (lunes), en algún punto sentí que había hecho lo correcto. Durante todo el verano, me sentí con una sensación de total desamparo y ninguneo. Y esta situación lo que hace es reafirmar y exponer mucho más la desprolijidad y las desatenciones”.

“El daño que se hizo sobre todo a Sofía es enorme, con quien me solidarizo más. A pesar de que se le robó a Felicita la posibilidad de ser coronada el día de la elección, no creo que tenga la misma envergadura y sea del mismo nivel que lo que se le ha hecho a Sofía, quien creo que es la víctima más grande de toda esta situación”, resaltó la Reina 2024.

Agustina “Achu” Díaz

Por su parte, Achu Díaz, quien fue la soberana en 2016, también reflexionó sobre esta lamentable situación y destacó “ Hay que repensar en el rol de la reina del Carnaval y ver qué marcos de acompañamiento se le dan a estas chicas que detentan este rol, que es un camino de bastante soledad. Hay que cuidar a las chicas y a todos los integrantes en general, pero en particular a quienes tienen estos roles tan visibles. No tendría que haber margen de error en el resultado. Y si se trabaja con escrutinios provisorios, no debería haber coronación y exposición para no herir la subjetividad de nadie, las trayectorias de las chicas, y no hacer del mayor momento de exposición del carnaval un escándalo”.

Además, señaló que “nunca se pensó bien cómo la persona que detenta este rol puede hacerlo de forma proactiva. No hay una hoja de ruta, más allá de algún evento perdido, todo recae en las herramientas que tengan las reinas. Y cuando hay una responsabilidad y una exigencia, todos los granitos de arena que han hecho las reinas, lo han hecho con las mejores intenciones con las herramientas que tenían en ese momento”.

Sobre su experiencia particular, contó que “es el único momento importante que tiene la mujer que es reina, es la coronación y nada más. En mi caso fui convocada a la Feria Internacional de Turismo para estar paradita con la corona. En 2017 tuve relevancia mediática porque se había decidido eliminar la figura de la reina de turismo y me llamaron los medios nacionales porque pensaron que era lo mismo que la reina de Carnaval y ahí pude expresarme un poco sobre mi rol”.

Por último, la responsable del reina 2016, expresó su sincero acompañamiento a la soberana de Papelitos: “Hay que acompañar mucho a Sofía Funes, que es la que ha sido más dañada en este momento”.

Pamela Martínez

La integrante de Ará Yeví y reina del Carnaval del País 2017, Pamela Martínez, compartió sus sensaciones tras enterarse del error en la premiación.

"Ayer fue un día duro, de incertidumbre, todos estábamos en shock, no podíamos creer todo lo que se hablaba, además no había una reacción oficial, no sabíamos cuánto de lo que se rumoreaba era real.

A la noche no me podía dormir, tenia un nudo en el estómago, sentía que cualquier solución llegaba tarde. Esto debe servir para visibilizar un montón de problemas y deficiencias, hay muchas cuestiones que deberíamos encarar de otra manera. Primero, me parece que el comunicado que se sacó, ha sido insuficiente, me decepcionó. Los errores son humanos, pero no era la manera de comunicarlo, por escrito y de forma tan fría. Podrían haber convocado a una conferencia de prensa, con caras, a las que se les hiciera preguntas. Me pongo a pensar en cualquier otro trabajo por un error como este te despiden. Tenes dos personas que quedaron absolutamente expuestas, que se prepararon por meses, es lamentable que te digan ‘los resultados son provisorios’", sentenció Martínez.

En este sentido, apuntó que “hay que tener una discusión en torno al reglamento, que viene haciendo mucha agua desde que empezó el Carnaval, y esta es la gota que rebalsó el vaso”.

Y agregó: “Es importante que las reinas no sean una figura decorativa, porque le ponemos mucho de nosotras y le dedicamos tiempo porque amamos el Carnaval. Se requiere un compromiso mayor en las reglas, la forma de evaluación y, en lo posterior, un acompañamiento más solido, y que no dependa de las herramientas que tiene cada una y que sea tan a pulmón. La importancia del espectáculo, no va en consonancia con el acompañamiento que se les da a las reinas”.

Valentina Riva

La reina del Carnaval 2019, Valentina Riva, también dio su punto de vista en torno a lo ocurrido con Sofía Funes y Felicita Fouce, y planteo la pregunta de si es pertinente que sólo haya una reina del espectáculo.

“Pienso que no sé si se debería seguir haciendo de esta manera la Elección de la Reina. Para empezar, se genera mucha presión, críticas, miradas, auto exigencias en las chicas. Hay cuatro soberanas y estaría bueno que las cuatro representen el carnaval a través de las redes sociales, de la comunicación o cualquier medio que vean viable. Un trabajo en equipo es mejor que la responsabilidad puesta en una sola chica, además de que llegas a muchas personas más, que en definitiva ese es el objetivo. Que nuestro carnaval sea cada vez más visible y conocido”, reflexionó.



Además, reforzó lo que dijeron las anteriores soberanas : “No hay un acompañamiento desde la comisión del Carnaval. En mi experiencia personal, nunca tuve en mis manos un cronograma de los eventos a los cuales tenía que representar, me avisaban uno o dos antes. En ese momento, trabajaba en una empresa y no podía faltar sin aviso previo. No tuve acompañamiento en ningún sentido, por ende fui súper criticada como reina”.

Sobre los acontecimientos recientes, Riva declaró que “me parece bastante desorganizado, poco responsable y si bien un error lo puede cometer cualquiera, para eso hay todo un equipo de dirigentes atrás para corroborar que las cosas se hagan bien. Está consecuencia fue muy grande, tanto como jugar con la ilusión y sentimientos de personas en este caso de las reinas, como para todos los que seguimos al Carnaval del País. Se hace una sola vez en el año ¿Como puede haber errores? Eso es porque no hay una transparencia en resultados y porque los ven tan solo unos pocos. Estaría bueno que la decisión se vaya transmitiendo y mostrando los puntajes. Así no hay lugar a la duda ¿Que lograron? Que no haya credibilidad ¿Y ahora? ¿Cómo van a manejarlo para lo que queda? Estaría bueno que comiencen a considerar nuevas personas en las dirigencias, no solo se cometió este error sino que hay falencias por todos lados desde hace años”.