La furia de Cascini con Gallardo tras la clasificación de River

Una de las perlitas de la celebración fue el video viral del Muñeco, bajando por la escalera del túnel hacia el vestuario. Allí, ante la cámara que tomó sus gestos, apretó los puños y ensayó una fuerte descarga: “¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!”. La filmación, en loop, hizo furor en las redes sociales. Y en Fox Sports, en medio del debate en el estudio sobre el Superclásico, decidieron ponerlo al aire, con Raúl Cascini presente.

El ex mediocampista central de Boca devenido panelista ya había expresado sus diferencias con el Muñeco en la previa de la revancha, cuando el DT hizo alusión a la Superfinal de Madrid como “el partido de su vida” y recordando que ya lo había ganado. En ese contexto, lo cruzó: “Está bueno que tenga confianza, pero algún día se corta esto, eh. Todo tiene un fin, se puede cortar y hay que estar también preparado para eso. Nada más. No sé si no está preparado, pero cuesta, eh. Cuando te toca perder cuesta... Cuesta”.

Pues bien, con el antecedente fresco, los compañeros de panel de Mosquito subrayaron el contenido de la celebración. “Es el festejo viral que está recorriendo todo”, resaltó Marcelo Sottile. “¿Y qué querés que haga?”, agregó Ruggeri. “Dámelo de vuelta, dámelo de vuelta”, le pidió el conductor Sebastián Vignolo a la producción. Y con ese aguijón consiguió la reacción del volante tapón.

“Otra vez, ¿qué querés? Ahí lo tenés en el teléfono, miralo ahí”, respondió Cascini. “Es para el público”, replicó Sottile. “¡Qué para el público! Ya lo vieron todos, si lo vieron todos en el telefonito. Ya lo vi. Está muy bien, ¿qué querés que haga?", lanzó el mediocampista, que no se quedó en posición pasiva. Y pasó al ataque con una chicana.

“Te ponen a vos, porque vos te identificás con Boca”, le tiró Ruggeri. Y ahí lanzó su dardo Cascini. “Es la primera vez que llegan a dos finales seguidas, ¿no? ¡Cómo no va a festejar! Díganlo”, concluyó el Mosquito, en alusión a que el Xeneize sí logró obtener dos trofeos continentales al hilo (en 2000 y 2001).