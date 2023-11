En los últimos años, la popularidad de la música de Ke Personajes creció exponencialmente y le generó otra visibilidad a Emanuel Noir, líder y cantante del grupo de cumbia. La vida de él y de su familia cambió y ahora pueden darse gustos que antes, tal vez, les eran inaccesibles. Sin embargo, la contracara de esto son los incontables pedidos de ayuda que el músico recibe en las redes sociales. Algo cansado de esto, decidió salir a ponerle un freno.

“Qué onda la gente, ¡atentos! Porque a partir de ahora voy a empezar a escrachar los Instagram de todos los que me piden pavadas. Señoras que me ponen: ‘Hola, comprale un celular a mi hijo para la escuela’. O ‘Hola, quiero terminar de pagar la moto, ¿Me das lo que me falta?’”, comenzó diciendo Noir en la primera de una serie de historias de Instagram que publicó en su perfil y en la que fue ejemplificando con algunos de los cientos de pedidos que le llegan a diario.

“A toda esa gente, que se zarpa en pelotudos, les voy a dar seguidores y voy a compartir con mis seguidores sus Instagram con las pavadas que me piden. Así que estén atentos, que hay unos nombres hermosos”, disparó el cantante en el mismo mensaje.

Un rato más tarde, y en otro video, luce algo más relajado y explicó qué es lo que le molesta de este tipo de pedidos. “No es que me enoje, me mandan mis familiares y la gente que me conoce, pasa que esto es acá en la ciudad”, aclaró Emanuel, oriundo de Concepción del Uruguay, ciudad ubicada en la provincia de Entre Ríos. “Muchas personas me conocen, saben mi historia acá en la ciudad, cuando yo trabajaba incluso en Basavilbaso, que es una localidad de acá, donde pasa el tren y donde yo desde pendejo con mi pareja tomábamos mate para que comieran las dos criaturas, y ahí nadie existía, nadie estaba tan interesado en mí, en mi presencia, en querer comer algo conmigo, que yo vaya con mis hijas a su casa y demás”, prosiguió.

“Pero las pavadas que piden, como que: ‘Mi marido no me está pasando la cuota, ¿vos me podés colaborar?’ o se agarran del: ‘Yo también soy cristiana o cristiano, ¿me podés colaborar porque necesito terminar de pagar esto sí o sí, esto o lo otro’... Puntualmente la gente de acá, la que se piensa que soy gil, o que nací de un día para el otro con plata, cuando me crié en la crotera. Y sé lo que es, ¿ok? Así que los voy a agarrar de a uno y los voy a subir”, se despachó Noir, contundente.

Luego y como para darle un cierre al tema, el cantante compartió una vieja publicación de su cuenta de Instagram en la que había compilado fotos de su tiempo trabajando como albañil. “Cuando miren por mi muro o dónde ando o en qué ando, también miren más abajo que tengo esta parte donde nadie me daba ni pa’ una birra como para yo hoy ser Papá Noel”, cerró.