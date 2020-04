La furia de Noelia Marzol contra Andy Kusnetzoff tras su paso por "PH"

Tal es el caso de PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. El programa se basa en la interacción de sus invitados, que pasan a un punto de encuentro para contar sus historias de vida y luego comparten una mesa en la que debaten sobre distintos temas. Y, durante las últimas semanas, se enfrenta a serios problemas para poder continuar emitiéndose con su estilo habitual.

A partir de la medida establecida por el Gobierno, los invitados del ciclo de Telefe salen al aire a través de una videoconferencia. Este sábado, los protagonistas del programa fueron Noelia Marzol, Nico Vázquez, Joaquín Furriel y Pipa Benedetto. Sin embargo, la bailarina comunicó su descontento con su participación a través de las redes sociales.

Noelia Marzol

“¿Adivinen a quiénes le preguntó Andy sobre su familia, trabajo, vida personal? ¿Y a quién le preguntó sobre su novio y si en la cuarentena anda desnuda por su casa? Pésimo”, escribió un usuario en Twitter. Tras las reiteradas críticas de los televidentes en la red social, Noelia Marzol no se quedó callada.

“Una juntada de pibes… ¡no sé qué hacía ahí!”, confesó. A su vez, reveló un detalle que los del otro lado de la pantalla no habían tenido en cuenta: “Y eso que editaron varias partes”. “Falta la pregunta que editaron que era referido a si me garche o no a Luis Miguel”, manifestó furiosa la modelo que, además, ventiló que en la grabación le hicieron varias preguntas incómodas y que, por su pedido, no fueron incluidas en la versión que salió al aire.

Por último, cerró con un agradecimiento a las mujeres que la apoyaron. “Gracias mujeres. Gracias por hacer causa común. No hizo falta que dijera nada, ni que haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron, por suerte y porque me enojé mucho con las preguntas. Todas dejándome en un lugar horrible.” Su texto lo terminó con un mensaje dirigido al conductor: “Andy Kusnetzoff, algo tenés que cambiar“.

A lo largo del programa, Noelia contó algunas anécdotas, como la vez que su padre tuvo que ir a buscarla a una comisaría, ya que se había atrincherado allí para reclamar mayor seguridad en la zona de su universidad después de que le robaran el estéreo de su auto un par de veces.

También habló sobre la primera vez que fue a ver a su novio, Ramiro Arias, a la cancha y terminó en la tribuna del otro equipo.

