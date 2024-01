Pasaron tres meses desde el día en el que Zaira Nara sorprendió incluso a Marcelo Tinelli al anunciar desde sus redes sociales que renunciaba a su participación tercerizada en el streaming del Bailando. Todo sucedió, claro, después de que Charlotte Caniggia sostuviera al aire que tanto la modelo como su hermana "estaban acá" (por el medio y el ciclo de baile) por "chupar pij...".

"Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional", disparó la modelo desde su cuenta de Twitter.

Tinelli se enteró al aire y no tardó en pasarle factura. Ante la supuesta sorpresa del conductor, este le preguntó a Ángel de Brito si sabía algo del tema, teniendo en cuenta su posición al frente de LAM. "Me enteré por el tuit porque a ninguno nos escribió Zaira. Me parece un poco una sobrerreacción a lo que diga un participante, o un chico que está ahí arriba", opinó. "Perdón, ¿esto es por lo de los pitos que dijeron ayer?", quiso saber Marcelo. "Claro, por chupapito", le respondió el conductor de LAM.

A partir de ese momento, la guerra entre Tinelli y Zaira sumó a otra participante: Yanina Latorre. La contratación de la hermanita menor de Zaira no era directa. La marca Style Store es la que costeaba el millonario contrato de la modelo, a cambio de promocionar sus productos durante el streaming del programa. Lo llamativo del caso, es que hasta el momento de su renuncia, nadie sabía cuánto ganaba la menor de las Nara y fue Latorre, de las huestes de LAM, quien hizo pública la información.

"Ella (por Zaira) estaba una vez por semana, los martes, contratada por la empresa que se llama Style Store que pauta en el streaming del Bailando. Encima ganaba muy bien, cuatro mil dólares por mes por ir cuatro veces al mes a boludear al Bailando. Mientras están al aire tienen que ir chiveando la pulserita, el relojito y todo lo que se ve", detalló la panelista de Ángel de Brito.

Tres meses después del escándalo, Zaira se cansó de "jugarla de callada" y expuso toda la situación en el streaming Rumis. "Me hizo enojar cuando me fui del streaming del bailando. Ella (por Yanina) estaba en la radio y dijo: 'Porque Zaira, que cobra en dólares'. Jamás cobré en dólares estando en la Argentina y la verdad es que me molestó mucho porque daba lugar a que la gente opinara: 'Esta pelotu... que cobra en dólares'", arrancó la modelo.

Zaira explicó que su contrato era en pesos y pago por una marca privada, no por la producción de Tinelli. "No había necesidad de pasarlo a una cifra en dólares. Ni siquiera la cifra que ella estaba dando pasada a pesos era lo que yo cobraba. Obviamente me va muy bien, cobro bien y tengo buenos contratos; pero tampoco es para ventilar al aire lo que cada uno cobra porque... yo no tenía ganas de pelearla, ni de discutirle; pero en ese momento dije: '¿Y por qué no decís cuánto cobra Marcelo (Tinelli) ¿O por qué no decís cuánto cobrás vos?'".

"Ahí me molestó que se estaban metiendo conmigo, porque yo no iba a salir a responder. Y me molestó que en los comentarios, la gente estaba sacada diciendo: 'Pero esta pelot..., la gente se muere de hambre y...'. Y yo ahí digo: 'Bueno, a vos Yani también te va muy bien, tenés un sueldo. ¿Por qué no contás cuál es tu sueldo entonces? Si hablás del mío, hablemos de los sueldos de todos", desafió.

Por último, la modelo señaló que la campaña en su contra se debió para justificar la reacción del conductor y su decisión de no interceder cuando Charlotte Caniggia la acusó de prostituirse al aire. "Me molestó porque sacaba de foco por qué me había ido de ese lugar", cerró.

