El veterinario técnico de FUCOFA, Gabriel Simonato habló en Ahora CeroRadio y contó que “lo que se realizó fue una intervención porque así lo solicitó el productor. Se intervino con un producto y no quedaron garrapatas. La información que circuló era para poner en valor el sistema de vigilancia epidemiológica, y si no se hubiera hecho algo, una garrapata podría haber picado a una persona. De todas maneras, esta especie de garrapata, muy difícilmente se podría quedar en esta zona, porque no debería ser ecológicamente apta para ella”.

Por otra parte, para generar mayor alivio en la población, el experto señaló que la garrapata tendría que portar la enfermedad para poder transmitirla, y que no es una enfermedad que esta activa en Corrientes, pero sí en el norte de nuestro país: “Para quitar temor, es muy difícil que la garrapata prospere y mucho menos la fiebre manchada. Si hubiere un caso parecido, las autoridades sanitarias estarían informadas de que hubo este tipo de garrapatas y podrían actuar en consecuencia en un eventual caso”.