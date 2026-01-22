Gualeguaychú volverá a ser protagonista de una producción audiovisual de alcance nacional con la llegada, este sábado y domingo, del programa televisivo “Destinos y Sabores”, en el marco de las acciones de promoción turística que buscan posicionar a la ciudad durante todo el año.

El ciclo, que ya tuvo una experiencia previa en la ciudad, regresa en plena temporada 2026 con una agenda que combina gastronomía, turismo y cultura local. La producción contará con la participación del chef Rodrigo Cascón y Sebastián Coria, quienes desarrollarán distintas actividades junto a referentes locales.

Entre las propuestas previstas se destacan instancias de cocina en vivo en la zona de Playa del Puente, sobre la costanera, y en el balneario Parque del Sol. En ambas locaciones, Cascón y Coria compartirán la experiencia junto al chef gualeguaychuense Diego Mateve, responsable del emprendimiento gastronómico Pimienta Verde, integrando productos regionales y saberes propios de la cocina local.

Además, el equipo del programa realizará recorridos por distintos espacios representativos de la identidad de la ciudad, con especial énfasis en sectores costeros y áreas recreativas al aire libre que forman parte de la oferta turística de Gualeguaychú.

Durante la estadía también se llevarán a cabo registros audiovisuales que incluirán backstage y desfile de las comparsas de la Fiesta Nacional del Carnaval del País, así como visitas a complejos termales, viñedos, museos, mercados y otros espacios emblemáticos. El material será difundido a través de los contenidos habituales del programa, que se emite por NET TV, América TV y las redes de Argentinos por Argentina.

Desde la organización destacaron que este tipo de producciones permiten mostrar la diversidad de propuestas que ofrece Gualeguaychú, combinando gastronomía, naturaleza, cultura y eventos, y reforzando su posicionamiento como un destino turístico integral a nivel nacional.