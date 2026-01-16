El Ministerio de Seguridad Nacional difundió un video y fotos de un operativo en el que, con trabajo de Gendarmería, secuestró drogas y armas en un micro de la barra La Buteler, de San Lorenzo , que viajaba a Montevideo para el partido ante Deportivo Cúcuta , jugado el último miércoles por la Serie Río de La Plata. al encuentro con su par “Deportivo Cúcuta”, por la Copa “Serie Río de la Plata”, que se disputa en el Uruguay.

Fueron identificados en un retén ordenado por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos. Según la versión oficial, personal de la Gendarmería que se encontraba apostado sobre la Ruta Nacional Nº 136, en Gualeguaychú, detuvo la marcha de un ómnibus de larga distancia, donde viajaban los barras.

"Al registrar el interior del rodado, los gendarmes detectaron que en el baño había envoltorios con cocaína y marihuana. Asimismo, en el habitáculo correspondiente al cableado del sistema de aire acondicionado, los efectivos comprobaron que ocultaban un arma de fuego tipo pistola, marca Bersa, calibre 9 mm, con 15 cartuchos intactos", agregó.

Se difundió un video del hallazgo del arma y también fotos de todo lo incautado.

El Ministerio de Seguridad Nacional aplicará a los hinchas implicados la restricción de concurrencia a todo evento deportivo.