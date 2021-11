La gerenciadora confirmó cual fue el "detonante" para renunciar al Carnaval

Entre los motivos que adelantó ElDía en la jornada de ayer, se encontraba el descontento con algunos miembros de la comisión, y este martes fue el propio Alejandro Waters quien confirmó las razones de su renuncia.

"Con Celina (Donaq) renunciamos a seguir gerenciando el carnaval, es una lastima porque tenemos severas discrepancias con algunos miembros de la comisión, los cuales se oponían a cambios estructurales, nosotros queríamos avanzar en un camino y se trababan todas esas cosas", explicó el referente de la gerenciadora en diálogo con ElDía desde Cero (FM 104.1).

Acerca de a quiénes se refería, lo dejó en claro cuando sostuvo que "en la comisión hay mucha gente de bien en los grandes clubes, como Tiro federal, Central y Juventud, a quien les debo respeto y colaboración", y omitió a Pescadores y al Sirio Libanés.

"En definitiva es lo que pasa en cualquier empresa, si no estás de acuerdo con el directorio se complica trabajar, y estábamos entrando en una inercia que ya no nos convenía ni a nosotros ni al carnaval", planteó Waters sobre su salida, y agregó que "sentimos que ya no podíamos aportar más nada, lo que logramos fue muchísimo pero a partir de ahí se empantanó todo. Cuando no se puede crecer y avanzar...".

"La gota que rebalsó el vaso"

Sobre el detonante para ponerle fin a la relación con la comisión, Waters confirmó que "nos enteramos por afuera que parte de la comisión traía un espectáculo para el corsódromo para hacer un show de presentación del carnaval, y esa fue la gota que rebalsó el vaso".

"Se fijaron pautas de trabajo, y que aparezca por afuera que van a hacer un espectáculo es algo que no tiene cabida. Nosotros no estábamos dispuestos a aceptar eso, después en el día a día hay dificultades y las aceptábamos pese a que hay un desgaste grande, pero que se cambian las reglas de juego ya fue el detonante", detalló.

"Brahma va a estar en el carnaval"

Con respecto a lo que viene, a muy poco tiempo del comienzo de la edición 2022, el empresario aseguró que "yo quiero colaborar en esta transición, no quiero poner palos en la rueda. Brahma es el sponsor y está muy contento de haber vuelto al carnaval, quieren y van a estar en el carnaval, le van a dar una manija muy grande, eso ya está cerrado y están trabajando en el tema, ellos van a seguir adelante", adelantó.

Sin embargo, hay otros proyectos que podrían quedar truncos: "Nosotros habíamos armado un convenio con Satsai muy conveniente para el carnaval, en el cual ellos iban a poner cámaras y drones todas las noches para que cualquier canal pueda transmitirlo, íbamos a empezar a hablar con los distintos canales para tener televisación todas las noches", contó Waters.