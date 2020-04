En ese marco, comentó se están solicitando a Nación algunas aclaraciones y los criterios para fundamentar los pedidos porque "pone en facultad del gobernador el pedido. Estamos averiguando cómo será el procedimiento, además se iniciará, a pedido del gobernador, una ronda de consultas con los intendentes porque hay realidades distintas. En las próximas horas se avanzará con intercambios con dirigente locales para fijar criterios, protocolo e instructivo a seguir", adelantó.

Bahillo adelantó que el martes la provincia enviará un informe a Nación. "Se lo está conformando y cumpliendo con los criterios en cuanto a la elaboración para ser rápidamente evaluado. Además tiene que intervenir el Comité de Emergencia Sanitaria de la provincia y validar los protocolos de trabajo que nos están presentando los distintos sectores productivos".

Créditos

En otro orden, Bahillo informó que "el Consejo Federal de Inversiones confirmó que se elevó a 400.000 pesos la línea de crédito que era hasta 300.000 pesos a sola firma, y a 2.500.000 pesos la línea que era de 1.800.000 pesos con garantía real hipotecaria".

Comentó luego que "para los créditos ya otorgados y que están en periodo de gracia de pago, este periodo de gracia se prorroga por seis meses. En tanto, los que ya están pagando la cuota, se posterga el vencimiento de la cuota por seis meses. Esto es una buena noticia para aquellos sectores que ya habían tomado créditos del CFI", remarcó.

En ese sentido, el ministro de Producción advirtió que aún no está definida la dinámica, pero entendió que "la posibilidad más alta es que el pedido venga de parte de los intendentes con un protocolo de seguridad y funcionamiento de las empresas, porque que estén exceptuadas no significa que pueden trabajar como lo hacían antes del 19 de marzo, si no que tienen que adaptar un protocolo específico que contemple las cuestiones sanitarias y de higiene del trabajo".