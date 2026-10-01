Boca Juniors afrontará el cierre del segundo semestre de 2026 con una baja de peso. El mediocampista Tomás Belmonte sufrió la rotura de meniscos de la rodilla derecha durante la práctica realizada el miércoles en Boca Predio, tras chocar con un compañero. Los estudios médicos confirmaron la gravedad del cuadro, que obligará al jugador a someterse a una intervención quirúrgica y a un periodo de recuperación superior a los tres meses.

Desde la llegada del entrenador Rodolfo Arruabarrena, el ex Lanús se convirtió en una pieza fundamental en la rotación del plantel. En lo que va del año, acumuló 21 partidos oficiales y un gol, consolidándose como una alternativa clave en la zona de volantes. Su ausencia representa un contratiempo para el director técnico, quien busca mantener al equipo en los puestos altos de la tabla anual y asegurar la clasificación a los playoffs.

El desafío para el conjunto de la Ribera es inmediato, ya que debe afrontar un calendario cargado en octubre. Además del compromiso por la fecha 11 del Torneo Clausura ante Unión de Santa Fe, el equipo tiene por delante las semifinales de la Copa Argentina frente a Banfield y de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama.

En medio de este panorama, el entrenador recibió una noticia positiva: la recuperación de Rodrigo Battaglia. El mediocampista, que fue operado a inicios de 2026 por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles, volverá a formar parte de las convocatorias en los próximos días para sumar minutos de forma progresiva.

Para el encuentro ante Unión de Santa Fe, el cuerpo técnico aún define la formación titular. Ante la ausencia de Álvaro Montero por su convocatoria a la selección de Colombia, Leandro Brey ocupará el arco. En el mediocampo, se espera la presencia de Leandro Paredes, pese a una molestia física, junto a Milton Delgado y Santiago Ascacibar.