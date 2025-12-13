La comunicadora Camila Luján estuvo como conductora en la inauguración de Momo Store, en el Tortuguitas Shopping Mall.

La creadora de contenido fue la encargada de invitar a Wanda Nara al escenario, lugar que compartieron por segunda vez en lo que va del año.

Camila compartió en sus historias la preparación y los nervios previos al evento con sus seguidores de Instagram. Además, se sacó una foto con Nara en la que publicó un escrito sobre la experiencia: “Chicos, lo genial que es esta mujer. En la tele ya lo sabíamos, pero personalmente es mucho mejor. Carismática, generosa, espontánea y en ningún momento me hizo sentir ‘menos’. Es de esas personas que te tratan de igual a igual, sin poses, sin distancia".

La conductora gualeguaychuense expresó en redes que por momentos no podía creer que estaba conduciendo un evento junto a su ídola: “Te veo todos los días en MasterChef”, admitió en historias de Instagram.

Finalizó su escrito confirmando que Wanda es una gran profesional: “Humanamente sencilla. Esas que agrandan al resto. Team Wanda siempre”.