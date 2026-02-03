"ME SIENTO FELIZ DE SER PARTE"
La gualeguaychuense Camila Luján fue convocada para participar de un podcast de Casa Spotify
La conductora y comunicadora local Camila Luján empezó el año con todo, ya que fue convocada por “Mesa Dulce” para realizar una serie de entrevista en Casa Spotify.
Mesa Dulce es un evento internacional de mujeres y pronto lanzará su propio videopodcast en Spotify.
Sobre la experiencia, la gualeguaychuense compartió en sus redes sociales: “Siempre hay una primera vez para todo. Y esta fue la mía en Casa Spotify, grabando mis primeras dos entrevistas para el podcast de @somosmesadulce, un proyecto que reúne a mujeres increíbles de todas partes, contando historias que muy pronto van a poder escuchar en todas las plataformas. Gracias @nosomos.primas y @malepizarro por seguir confiando en mí y abrirme las puertas a algo tan lindo. Feliz y orgullosa de ser parte. Son inmensas”.
Casa Spotify Buenos Aires es un centro cultural y creativo inaugurado en agosto de 2024 en Argentina, diseñado para impulsar el talento local. Funciona como un punto de encuentro que ofrece estudios de podcast, salas de escucha, zonas de producción y espacios para presentaciones acústicas para artistas, productores y podcasters.
Entre los nombres destacados que han pasado por este centro cultural se encuentran Tini, Karol G, Jhayco, Angela Torres, Gabriel Rolón, entre otras personalidades destacadas.