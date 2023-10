Durante la emisión del programa Bailando 2023 (América) este miércoles, se generó un momento incómodo. Todo comenzó cuando el conductor Marcelo Tinelli presentó a Julieta Puente en el estudio, conocida por colaborar en el streaming vinculado al certamen. Aunque inicialmente atrajo miradas con una improvisación de baile del caño, el foco cambió de rumbo cuando Pampita, jurado del reality, decidió confrontarla.

“La señorita Juli Puente mintió hoy en el streaming, dijo que yo la llamé a mi camarín para tocarle la cola”, expresó la esposa del empresario Roberto García Moritán con determinación. Ante esta declaración, Puente intentó justificarse, señalando que sus palabras se habían descontextualizado.

Sin embargo, Pampita continuó: “Dale... decí la verdad. Al camarín viniste solita, yo estaba con mi equipo y dije: ‘miren el cuerpo que tiene esta mujer’. Pero... no te toqué la cola, no te llamé. ¡Nada!”. Luego añadió con firmeza: “Para mí querías titular para salir en los portales mañana, así que muy bueno que lo aclaramos cara a cara”.

De manera inmediata, Julieta se defendió: “¡No me dejaron que lo explique! Lo que pasó es que grabamos juntas un programa, el equipo de ella es un amor, y fui a su camarín donde ella hizo un comentario sobre mi cuerpo”. Sin embargo, Pampita la interrumpió: “¡Fuiste solita al camarín, yo no te dije ‘vení al camarín’!”. Puente intentó conciliar el ambiente aludiendo a su admiración por la jurado, pero Pampita replicó con firmeza: “¿Y por qué inventaste eso hoy? ¡A la fila mi amor!”. Finalmente, Puente concluyó con una risa de asombro: “¡Me voló!”.

¿Qué pasó después?: La revelación de Juli Puente a Ahora ElDía

Este jueves, la influencer gualeguaychuense charló con Ahora ElDía y expresó que “a Caro la amo, fue un malentendido y la verdad que cuando terminó el programa hablamos y quedó todo bien y nos mandamos mensajes ayer, así que nada, son cosas que pasan por ahí en la tele y la verdad que está todo bien, nos queremos un montón”, sostuvo.

Además, acerca del entredicho, comentó que “la verdad que fue una situación super normal que sucede entre mujeres que se alagan, me acerqué al camarín a saludar a su equipo porque los conozco hace mucho tiempo, yo trabajé mucho tiempo cubriendo el Bailando con Marcelo y con Pampita; y cuando me acerqué a saludar me hizo un comentario de ‘che estás entrenando un montón, qué linda que estás, pero cómo hacés para mantener esa cola’ y fue un comentario que super normal, y yo lo conté de una manera quizás graciosa y se malinterpretó, porque son cosas que pasan en el streaming, que por ahí no llegas a desarrollar un tema y ya estás hablando otro y no lo llegué a explicar bien y eso fue todo, pero no fue más que eso”, concluyó.