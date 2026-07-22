Martina Guastavino, hija del reconocido entrenador de básquet Martín Guastavino, seguirá ligada al OFI Creta tras sellar su renovación de contrato. La noticia fue confirmada de manera oficial por el propio club griego a través de un video en sus redes sociales.

El comunicado oficial del club

"¡Martina Guastavino seguirá vistiendo la camiseta blanquinegra por tercera temporada consecutiva!

La central argentina de 31 años (1,84 m) se mantiene como una pieza clave de nuestro equipo y volverá a aportar su experiencia, pasión y liderazgo de cara a la nueva temporada en la Pre Liga Femenina de Grecia.

Martina hizo historia al convertirse en la primera jugadora extranjera en vestir la camiseta del voleibol femenino del OFI y sigue siendo una parte fundamental de nuestro camino".