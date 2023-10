Miriam vive en Kibutz Nirim, un pequeño pueblo ubicado frente a la Franja de Gaza, y ahora está refugiada en un hotel de Eilat, la ciudad más austral de dicho país, a unos 280 kilómetros de su hogar, desde donde charló con Ahora ElDía.

“Espero que en algún momento podamos volver a nuestra casa, eso es lo que más queremos. La autoridades no existen, hay mucha solidaridad del pueblo, nos conocemos entre todos y nos ayudamos, hay un montón de organizaciones que traen ropa y alimentos, pero el gobierno en sí está en ascuas, no tenemos noticias, ellos están desaparecidos, no dan la cara, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar como refugiados”, comenzó contando la argentina.

“Nosotros estamos en hoteles buenos, pero todos queremos volver a nuestras casas, esa es nuestra situación hoy en día, los pueblos cerca de Gaza son los que estamos pasándola mal. Hay gente que perdió a sus familias, hay muchos jóvenes secuestrados”, detalló la argentina, que añadió que “por ahora todas las semanas nos van renovando la estadía, ahora tenemos hasta el 28, pero después no sabemos… nadie sabe nada”.

La mujer explicó que ahora están a 280 kilómetros de su casa, en la ciudad más sureña de Israel. “El lugar es hermoso y nos atienden muy bien, nos dan de comer, pero la gente quiere volver a su casa y quiere volver a trabajar y mandar a sus hijos al colegio”, y expresó que además del temor a que caiga una bomba en cualquier momento, lo peor es “no saber cuánto va a durar” el conflicto armado.

Su hijo, al borde de la muerte: sus amigos fallecieron

Miriam pudo haber sido una de esas madres que hoy está en duelo, pero su hijo se salvó de milagro: “Hubo dos fiestas, mi hijo estuvo en una fiesta privada, y a las 6:30 cuando empieza el bombardeo ellos estaban en el campo, es una zona que en invierno se pone todo lindo, pero en estos momentos en verano está todo seco. Ellos se escondieron como en unas zanjas, esperaron 12 horas para que el ejército los pueda sacar. Pero los amigos de ellos salieron a pedir ayuda, pero encontraron la muerte, porque los terroristas los mataron… hace 3 días que los enterraron”, comentó con profundo pesar.

Acerca de cómo vivió ella ese día que todo comenzó, comentó que “estaba sola, porque mi pareja no estaba. Por suerte él y su hija se habían ido y no tuvieron que pasar esta guerra. Yo tengo un hijo que vive en el exterior y hace poco habían venido. Y bueno, tengo a mi hijo menor con el que estamos acá”, y contextualizó que “Nosotros acá somos un municipio donde nos conocemos todos, entonces somos toda una gran familia. No importa el nombre que te digan que murió, sabemos de qué familias son, por eso es todo más intenso”.

Sobre los argentinos que se fueron de Israel en avión, manifestó que “Toda la gente que sacaron no son argentinos que son ciudadanos de Israel, son turistas, gente que estaba de manera temporaria. También llevaron a uruguayos, pero de ciudadanos no hay repatriados, a mí nadie me ofreció nada”, puntualizó.

Un conflicto sin fin

“El tema de los Palestinos es de muchos años, y nadie soluciona el problema, y ahora está dentro del ISIS… con los grupos terroristas no podés hablar”, opinó Miriam, que aseguró que “Israel no tira bombas, y ellos tienen 500 km de túneles cavados con bombas. Nosotros somos todos agricultores, lo único que le interesa a la gente es levantarse a trabajar y estudiar, progresar y estar bien. Y somos pacifistas, no nos interesa hacer la guerra”.

“Ahora están pasando alimentos para el otro lado, vos dejarías a quienes mataron a tu familia que pase la comida para que tomen la leche con el pan a la mañana”, interpeló la argentina radicada hace varios años en Israel.

Finalmente, acerca de la enormidad de información cruzada que circula en las redes sociales y en los medios, sostuvo que “yo la llamo la guerra de la desinformación, ellos vinieron a atacar, a matar salvajemente a gente de 85 años, a bebés de 1 mes, eso es una masacre a gente inocente, esa gente no es culpable de nada”, concluyó.