El abastecimiento de GNL para la generación de energía eléctrica en este invierno entró en una zona de turbulencia por la guerra en Medio Oriente, dado que disparó el precio, lo cual impactará directamente en las tarifas que se pagarán durante los meses más fríos.

El Gobierno nacional decidió que la importación de GNL, que antes realizaba ENARSA con fondos del Tesoro, ahora la realice una empresa privada a su costo y luego venda el fluido en el mercado interno.

La estrategia fue diseñada antes de que se desatara el conflicto y con un escenario mucho más previsible que ahora se ha modificado. Sin embargo, por el momento el gobierno avanza con el mismo plan.

Pese al desarrollo de Vaca Muerta, la infraestructura necesaria para el transporte no está terminada y, por ende, aún el país depende de la compra de cargamentos de GNL para sostener la demanda del invierno.

Se estima que este invierno se necesitará algo más de 20 barcos, los que se deberán comprar para compensar el faltante. Según el cronograma oficial, ENARSA recibirá las ofertas el 6 de abril y el 21 de ese mismo mes adjudicará la operación. Quien la gane deberá garantizar la llegada de los barcos y hacerse cargo del precio, que luego podrá trasladar a los clientes.

A los precios que se manejan actualmente, el costo adicional sería de unos US$ 500 millones.

A los fines macroeconómicos, ese mayor costo se compensará con los ingresos por el aumento del petróleo, lo cual para las cuentas públicas es un alivio, pero no así para los consumidores, que pagarán más por ambos servicios.

La semana pasada la Secretaría de Energía modificó los períodos invernales y estivales para que ese mayor valor del gas pueda ser trasladado a las facturas de este invierno. Mediante una resolución, fijó que el período invernal va del 1º de mayo al 30 de septiembre.

Fuente: Agencia NA