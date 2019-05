La guerra menos esperada entre dos famosas mujeres argentinas

A través de su cuenta de Twitter, la conductora de "Incorrectas" (América TV) indicó: "Me impresiona mi vanguardia!!! ese casco lo usé en BRIGADA que fué en los 80's pero era de una revista de los 70 #TodoBienConLasStars ? new generation pero eso viene de ERTE, del GRAN GATSBY, etc".

En ese marco, le exigió a las artistas que dejen de plagiar los outfits y que sean más creativas al momento de vestirse. "Si van a copiarse, digan 'lo que ya se usa desde el 20'", destacó la One.

Y sorpresivamente, Lali le respondió vía Twitter: "Jajaja, ¡¿por qué te enojás?! Si se trata de homenajear siempre a lo pionero, a lo anterior... la moda se renueva. Se moderniza desde lo ya creado a veces, sólo que le buscamos la vuelta personal. ¡Beso, One!".

Pero a Moria el mensaje no le gustó y salió al cruce picante: "Acepten las opiniones y en @IncorrectasOk todo el tiempo hablamos de TODES, ¡thanks tesora! No gastes energía en contestar que tenés una carrera estupenda ganada a pulmón y talento".

La conductora incluso involucró en el ida y vuela a Mariano Martínez, expareja de Lali: "Ojo que los cascos no aplasten neuronas jaaqa #TODOconHUMOR. Mirá que sino voy a creer lo que se le escapó a MARIANITO ehhh, jaaaaa que no es MORES #OLD_GENERATION te mando kissessssss #TERREMOTA", señaló, haciendo referencia al audio que se filtró en el que el galán criticaba a la cantante.