La boda de María Sol Messi, la hermana de Lionel Messi , que estaba prevista para el 3 de enero en Rosario e iba a reunir a toda la familia del capitán de la Selección argentina, quedó suspendida de manera abrupta luego de un delicado episodio de salud que sufrió la diseñadora en las últimas horas.

La información fue dada a conocer por Ángel de Brito en LAM (América TV), en dialogo con Celia Cuccittini, la madre de la familia Messi, quien detalló que la hermana menor del futbolista sufrió una descompensación mientras manejaba, lo que derivó en un accidente con consecuencias físicas importantes.

Según explicó el conductor al aire, María Sol se descompensó mientras conducía su vehículo, perdió el control y terminó protagonizando un accidente que encendió todas las alarmas. Tras ser asistida y sometida a estudios médicos, los profesionales confirmaron que se fracturó dos vértebras y sufrió quemaduras, motivo por el cual deberá atravesar un período de recuperación que obliga a postergar indefinidamente el casamiento que tenía organizado con Julián “Tuli” Arellano, entrenador del Inter Miami.

Mientras avanza la recuperación, el entorno de María Sol Messi llevó tranquilidad respecto a su estado general de salud. Tal como aclaró Ángel de Brito, la diseñadora está fuera de peligro, ya se encuentra en su país de origen y comenzó un proceso de rehabilitación en Rosario, acompañada de cerca por su familia. Sin embargo, las lesiones que sufrió (fractura de dos vértebras, una quemadura de consideración, una lesión en la muñeca y una fractura en el talón) implican una recuperación prolongada, incompatible con la organización de una boda en el corto plazo.

Fue Celia, la madre de la familia Messi, quien ratificó la información y expresó la angustia lógica que atraviesan por estas horas. “Ella está bien, ya está en Argentina”, le aseguró a De Brito, aunque también manifestó su preocupación por la filtración de la noticia, teniendo en cuenta que María Sol siempre eligió mantenerse alejada de los medios y preservar su vida privada.

La boda de María Sol Messi con Julián 'Tuli' Arellano, programada para enero en Rosario, tuvo que ser suspendida tras el accidente (Instagram)

El accidente habría ocurrido en Miami, donde la diseñadora se encontraba antes de viajar a la Argentina para pasar las fiestas y ultimar los detalles del casamiento previsto para el 3 de enero. Aún no trascendieron precisiones oficiales sobre la mecánica exacta del episodio, ya que la familia optó por el hermetismo y la cautela en medio de la situación médica.

La suspensión de la boda fue inmediata. La ceremonia iba a realizarse en Rosario, con un perfil bajo y estrictamente familiar, muy lejos del despliegue mediático que tuvo el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en 2017. De hecho, el propio capitán de la Selección tenía previsto permanecer unos días en el país antes de reincorporarse a los entrenamientos del Inter Miami, para poder acompañar a su hermana en uno de los momentos más importantes de su vida.

La pareja formada por María Sol Messi y Julián Arellano pospuso sus planes de casamiento, priorizando la recuperación y la salud de la diseñadora

La boda entre María Sol y Julián Tuli Arellano, a quien conoce desde la infancia, deberá ahora esperar. La pareja planeaba sellar una relación construida a lo largo de los años, con raíces en el mismo barrio rosarino y un vínculo que siempre se mostró sólido y discreto. Por estas horas, la prioridad absoluta es la salud de ella y su rehabilitación, que, según indicaron, será extensa.

Desde el entorno familiar remarcan que la boda no está cancelada, sino postergada, y que se retomará cuando María Sol esté en condiciones físicas y emocionales de celebrarla. Mientras tanto, la diseñadora se enfoca en recuperarse y en atravesar este proceso rodeada de sus seres queridos, con el acompañamiento constante de su pareja y de toda la familia Messi.

La noticia generó impacto no solo por la cercanía del casamiento, sino también por el bajo perfil que siempre mantuvo la protagonista. En palabras de De Brito, “es cero mediática”, y todo indica que el hermetismo continuará hasta que su estado de salud le permita volver, de a poco, a la normalidad.