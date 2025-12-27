Valeria Aquino, la ex de Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, publicó un polémico video en su cuenta de Instagram en el cual mostró a su hija de 12 años manejando una camioneta en la ruta.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, Aquino acompañó el video con una frase que llamó mucho la atención: "Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar".

👀 La hija del Polaco y Aquino, Manejando con 12 Años… pic.twitter.com/Ft5yjbpA6d — #Intrusos 👀 (@Intrusos) December 26, 2025

En Puro Show revelaron que el padre de la menor no estaba al tanto de la filmación y se encontraba indignado por la situación. "No vi nada, está con su madre, pasó Navidad con su mamá", declaró.

Por su parte, Barby Silenzi, actual pareja del cantante, optó por no opinar sobre el tema ya que mantiene un largo enfrentamiento con la madre de la menor. "Yo no me meto en eso", respondió.

Fuente: Noticias Argentinas