Sofía Solá, hija de Maru Botana, se sumó a una tendencia divertida en redes y armó su propio ranking de requisitos que debe cumplir un hombre para conquistarla. En un video espontáneo y distendido, inspirado en un juego que hizo su amiga Simona, Sofía fue evaluando —entre risas y sinceridad— las actitudes y características que para ella suman o restan en una relación.

Comenzó por un aspecto que no la afecta: “‘No tiene ex’. No me molesta nada que no tenga ex, pues yo tampoco tengo ex. Así que diez”. ¿Qué pasa si el candidato tiene fotos con su expareja en Instagram? “No me molesta”. Pero si “no tiene tiempo para mí”, marca una alarma: “Me parece muy malo porque significaría que no nos veamos. Entonces que no sea mi novio. Así que le voy a poner un cuatro”. En cuanto a gustos, admitió: “No mira series ni pelis, es medio aburrido, pero... cinco”.

Si el chico “habla mal de mis amigos”, Sofía es tajante: “Es muy mala. Tres”. ¿Ser arquero? “No me molesta. Ocho”. Sobre “vende contenido”, aclaró entre risas que no sabe bien a qué se refiere, pero fue indulgente: “Siete”. Los fines de semana, ¿descanso o plan?: “Los findes no quiere hacer nada. Seis. Porque nos podemos ver en la semana, pero el finde está bueno que nos veamos también. Aparte sospechoso. Seis”.

Sofía se animó a rankear las características que tiene que tener un hombre para ser una pareja (Instagram)

Las “dos peores” para el final: “Es distinto cuando estamos con los amigos. Es muy mala. Me mato, creo que le voy a poner en uno”. Por último, “no sabe ahorrar”: “No es la peor, vive la vida, pero si no ahorra ni un peso, es raro. Falta de conciencia por ahí. Pero es un dos”.

Sofía cerró el ranking con su estilo espontáneo: “Qué rápida que fui, ¿no? Pero bueno, chicos, ese es mi domingo de acá. Los amo”. Así, dejó en claro que no solo busca autenticidad en el otro, sino que también valora la espontaneidad y el humor, atributos que, a juzgar por su video, ocupan un lugar central en su propia vida cotidiana.

Días atrás, usó la misma red social para dar su testimonio sobre por qué decidió dejar el modelaje y cómo fue su proceso personal con ese mundo y su relación actual con la exposición.

“Yo en su momento fui modelo, pero fui por dos años y como que entendí que ese mundo no era para mí porque yo no me sentía cómoda, nada. No me parecía que iba con mis valores ni pensamientos, seguir el rumbo del modelaje, y más si es como un mundo muy estricto”, relató Sofía. También agregó que la exigencia y las obligaciones propias de la profesión le resultaron incompatibles con su forma de ser: “Tenés que clavar la carrera al hombro y porque es superexigente y tenés que cumplir con un montón de cosas. Entonces ahí hubo un momento que odié todo lo que sea modelaje”.

Reconoció que durante un tiempo desarrolló temor a todo lo vinculado a la exposición: “Le tenía mucho miedo también a los eventos, todo lo que sea exposición”. Sin embargo, con el correr del último año, la joven buscó transformar su mirada y fortalecerse: “Este año arranqué a ponerle más pilas de un lado de seguridad, tuve un lado de seguridad hacia mí misma… más allá de haber cara bonita, cuerpo o lo que sos físicamente, sos una persona detrás”.

Sofía detalló cómo cambió su percepción cuando empezó a entender que la invitación a un evento no era solo por su aspecto físico, sino por quién es como persona: “Invertí el pensamiento de que me están invitando a un evento porque soy de cara bonita, sino que lo invertía por el hecho de que me están invitando a mí como persona”. A partir de entonces, contó que comenzó a sentirse más linda y bienvenida, y a disfrutar más la vida social y la dinámica de las fotos o reuniones: “Hoy es algo, obviamente, a veces me quiero matar... pero sí abrazándome a mí misma, mucho más de un lado:’ che, bueno, hoy no me levanté bárbara. Tengo que ir igual porque ya confirmé, pero lo hago de otro lado, tipo de un lado mucho más amigable conmigo misma’”.