Hace casi una semana, la justicia tucumana resolvió rechazar la demanda de indemnización presentada por los hijos de Héctor Omar Hoffmann, conocido como Sergio Denis, contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y el extitular del ente, Raúl Francisco Armisén. La sentencia dictaminó que la causa directa del accidente que terminó con la vida del cantante fue su propia conducta. Frente a este fallo, Bárbara Hoffman, una de sus hijas, volvió a sincerarse y habló en profundidad sobre el caso, sus sensaciones y el trasfondo real del reclamo.

En llamada telefónica con el equipo del ciclo, Bárbara aclaró desde el inicio cuál es el verdadero motor de la familia en este proceso judicial. “Muchas veces, el título sale como que lo que estamos pidiendo es una indemnización. Si se ve en el expediente, la indemnización es por 13 millones de pesos. La vida de mi papá claramente no valía 13 millones de pesos. Es pura y simbólica. Y esto no se trata en absoluto de dinero, por eso es simbólica, porque si hubiéramos tenido que poner una cifra, de lo que valía la vida de mi papá, no era esa”, explicó. Remarcó que el objetivo de la demanda siempre fue pedir justicia y visibilizar la negligencia cometida por el Teatro Mercedes Sosa en Tucumán.

Bárbara recordó que hubo dos causas, una penal y una civil, ambas impulsadas por la familia. “La causa penal, como lo conté un montón de veces, se bajó porque la justicia de Tucumán también determinó que nadie era responsable de la muerte de mi papá. Yo siempre digo que mi papá murió el 11 de marzo del 2019, el día que cayó, porque después de eso no volvió a tener contacto con la realidad nunca más”, relató con crudeza.

Consultada sobre los detalles del caso, Bárbara fue contundente al describir las irregularidades presentes en el teatro durante la noche del accidente: “Esa línea fluorescente que vos decís no estaba. La pasarela, esas escalinatas por donde papá camina antes de caer, no estaban permitidas por la municipalidad para estar ahí. Eso no podía estar ahí y estaba igual. El foso no podía estar descubierto porque ya se habían comprado los materiales para taparlo y tampoco se había hecho la obra. El teatro cerró un solo día para hacer las pericias y después de ellas recién aparecieron por lo menos esas tiras refractarias que vos decís. Ni siquiera estaban puestas.”

Además, Hoffman cuestionó la actitud del director del teatro Mercedes Sosa, quien, a pesar de ser funcionario público, jamás fue removido del cargo ni se apartó de sus funciones mientras se esclarecía lo ocurrido. “Se manejaron en todo momento con una impunidad total y ni hablar de ni siquiera acercarse a preguntar si papá evolucionaba bien o no el mes entero que estuvo internado en Tucumán. Nunca hubo un acercamiento, nunca hubo nada de parte de ellos”, lamentó.

Sobre el fallo adverso de la justicia y la decisión de responsabilizar al propio artista, Bárbara no ocultó su indignación: “No nos asombra, pero sí nos parece una atrocidad culpar al artista de su caída. Mi papá, lógicamente, no se subió el 11 de marzo al teatro Mercedes Sosa para morir ahí. Es una locura, es violento escucharlo, qué sé yo. Leerlo es como revivir de vuelta una pesadilla que no se termina nunca.”

La hija de Sergio Denis confirmó que la familia ya apeló el fallo: “Ayer nos pusimos en contacto con los abogados y ya les avisamos de nuestro lado que lo que vamos a hacer es apelar, así que está en proceso y ellos están trabajando para eso.” Reconoció, sin embargo, que el camino será largo y tedioso. “Hace siete años que estamos con esta causa y no hay ninguna devolución a favor. Todo es muy lento. Lamentablemente, la justicia es muy lenta y, en nuestro caso, muy injusta.”

Respecto al futuro del proceso judicial, Bárbara explicó: “Ahora es apelar y esperar nuevamente la resolución. Son muchas instancias. Mucha gente dice: ‘Pasen la causa a Buenos Aires’. Sí, ojalá. Si fuera tan simple ya lo hubiéramos hecho. Lamentablemente, hay que esperar cada una de las instancias. Pasa por la corte, va a casaciones, y todo demora un año. Venimos en ese camino, que es el que lamentablemente nos tocó, haciendo todo lo que está a nuestro alcance y tratando de mantener la calma, tener paciencia y creer que existe algo mejor que todo esto que nos viene tocando.”

Así, Bárbara dejó en claro que el reclamo de la familia no es económico, sino simbólico y ético. El objetivo es visibilizar la negligencia y exigir justicia para Sergio Denis, un artista que, según su hija, nunca debió haber estado expuesto a semejante peligro en el escenario. La lucha continúa, con la esperanza de que la verdad y la responsabilidad finalmente salgan a la luz.