La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos: tras los problemas que se generaron por el festejo de cumpleaños número 10 de Francesa, hija del ex matrimonio, se dieron a conocer unos fuertes audios que dejan en claro los reclamos que le hacía la pequeña a sus padres.

En el programa Puro Show, reprodujeron diferentes mensajes de voz donde la menor denunció los maltratos de Silvia, la niñera a la que la conductora de Bake Off llevó a la Justicia por ejercer violencia contra sus dos hijas: "Con Silvia no voy a ir... Cuando la eches a Silvia voy a ir". Y, siguió: "Te estoy diciendo yo que me maltrataba y me pegaba".

Ante esto, Mauro le respondió que era todo mentira y que aquellas ideas eran producto de Wanda Nara: "Yo no voy a hacer lo que te dice tu mamá, Francesca. Eso que te quede bien claro. Vos sos una nena chica", por lo que la niña volvió a dejar en claro su postura: "Le vas a creer a ella y no le vas a creer a tu hija".

Estos no son los primeros audios que se filtran donde se escucha a Francesca exponer los maltratos de su niñera: "Vos te olvidaste que me pegaba cuando me levantaba, la vi robarme a mí. Se cree que soy una pelotuda. Pone después el billete abajo de la cama, cuando nos daba la comida mufada y nosotros la comíamos. Menos mal que Nora hizo la limpieza de la heladera porque si no estábamos todos intoxicados", afirma la nena en un mensaje dirigido a Wanda.

Y continúa: "Cuando iba al colegio y le pedía '¿le podés dejar un poco de comida, porfa, a los perras que yo estoy en el colegio y no puedo teletransportarme y meter la comida?'. Cuando llegaba estaba el plato vacío. Agarraba el plato con comida y se desesperaban. Ahí me daba cuenta que no les había dado de comer. ¿Vos te olvidaste?", enumera un sin fin de motivos por los cuales no quiere estar cerca de la mujer, que actualmente está contratada como trabajadora en la nueva casa de Icardi.

En LAM se difundieron otros audios que la nena de 10 años envió a su padre, donde se avergüenza de la nueva relación que el futbolista mantiene con la China Suárez: "Papi, por favor, ¿podés borrar esa foto porque mis amigas van a hablar de eso y no me gusta? Quiero olvidarme de todo lo que está pasando", le dice a su padre, luego de la publicación que realizó en Instagram el 9 de enero.

Sin conseguir lo que pidió, la nena volvió a insistir: "Papá, ayer te pedí y te dije que me hiciste pasar vergüenza. Mis amigas de TikTok me vieron. ¿Podés borrar esa foto que ayer me hiciste pasar vergüenza con mis amigas?".

Los audios están presentados en la Justicia para evidenciar las numerosas denuncias que tienen uno contra otro: "Hoy le pedí a mami si me podía bañar en agua bendita porque me quiero olvidar de todo lo que está pasando y vos seguís poniendo cosas y no me gusta. Así que por favor, borrá las cosas. No sabía quién era", afirma en otro de los audios, en referencia a la actriz. Con estos mensajes, la menor demuestra saber quién era la ex Casi Ángeles a la hora de tomarse fotografías abrazadas con la nueva novia de su papá.

Al verse expuesto por la relación que mantiene con su hija, Icardi también decidió hacer pública una conversación que su ex mujer mantuvo con sus hijas, donde estas reclamaron que las abandonó para irse a Punta del Este: "Hola, Isi, poneme la cámara. Decile a papá que habló el juez y tenemos que hablar solo por ahí", le pidió Wanda a la niña. "No, estamos con unos amigos", le replicó la menor de la familia y agregó: "No, dale, mami. Agradece que por lo menos estamos hablando", cerró. "¿Cómo 'agradecé que estamos hablando', Isabella? Soy tu madre", dijo la empresaria con un tono ya molesto. A continuación, sus herederas la volvieron a desafiar: "Bueno, pero teníamos que estar con vos y no estamos con vos. Me dijiste 'el 26 te voy a buscar' y te fuiste sola con Zaira, con Nora a la playa. Te vi en Instagram", dijo la menor.

Demanda frustrada

Mientras Wanda Nara y Mauro Icardi exponen un sin fin de mensajes, audios y videos, la China Suárez se cansó de que sus movimientos digitales se hagan públicos; por esta razón decidió demandar a la mediática: "La Justicia rechazó la medida de Eugenia Suárez contra Wanda Nara. Le pidió 50 millones por filtrar el chat", reveló Yanina Latorre, en una historia de Instagram.

Desde la entidad judicial se dejó en claro que no hay pruebas suficientes para culpar a la empresaria como la encargada de filtrar aquella polémica charla de WhatsApp.