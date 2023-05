“Cuando salgo a hacer mi rutina voy hasta la estrella amarilla de mi padre, y me encuentro con el Corsódromo abierto y un vehículo con una pompa enorme, la verdad que no se quién murió pero evidentemente era una persona allegada al Carnaval, porque obviamente para eso le abrieron el Corsódromo”, comenzó su descargo la gualeguaychuense.

La hija del Negro Romero, quien murió en el 2022 en el Hospital Centenario, luego de caer de una grúa en la previa del Carnaval del País, expresó sus “condolencias y respeto a la familia, pero me hubiera gustado que hagan algo similar con mi padre, y no que lo hayan tenido 14 días en una cámara, y después meterlo en otra, y de ahí enterrarlo en el cementerio sin poder despedirlo”.

“Parece ser que esta señora tuvo la suerte, o el dinero que nosotros no tenemos porque me parece que todo se trata de eso, porque debo decir que todos los vehículos que acompañaban la pompa no eran comunes, sino de un buen porte, no había nadie en bicicleta”, consideró Melina.

“Entiendo un poco… nosotros somos laburantes, andamos en bici y no tenemos autos de alta gama, por eso papá no merecía una despedida así, más que un silencio en la previa o unas lindas palabras que dijo un señor que no conozco… a mi eso no me alcanza señores, es como si todo fuera una burla, porque a Papá si no fuera porque yo hago todas estas cosas si no se lo recuerda mejor”, aseveró en su descargo, en un video que subió a sus redes sociales al cual accedió Ahora ElDía.

"Más allá que le digan a ustedes que no se puede decir nada de lo del Negro porque hay una causa judicial abierta, y ¿qué tiene que ver? La gente y los allegados a papá, ¿porqué no fueron cuando se pintó la estrella amarilla? ¿porqué no levantan la voz? ¿por qué no opinan? Acá no tenés plata y no sos nadie… no descubrí América, pero no sean tan obvios y respeten un poco", se desahogó Melina.

Finalmente, en otros posteos, pidió que se abra el Corsódromo para ”hacer una marcha pidiendo justicia por el Negro, desde ahí hasta tribunales".