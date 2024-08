En el marco de la Liga Profesional de Fútbol Independiente derroto a Rosario Central 1-0 con un gol de Kevin Lomónaco a los 17 minutos del primer tiempo, quedando en el puesto 17 de la tabla de posiciones.

Fue la hinchada la que se robo la atención por un bandera con un mensaje para el vocero presidencial que decía "Dios es zurdo y argentino. Adorni botón y mulo". Esta hacia referencia al olvido del vocero de mencionar a Maradona en el Día del Zurdo.





"Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina" dijo Adorni durante uno de sus comunicados después de mencionar a distintas personalidades del deporte como Messi, Di María, Ginóbili entre otros. Los periodistas presentes le hicieron notar que faltaba una de las personalidades más reconocidas del futbol y del país como lo es Diego Maradona.

Dalma Maradona, en un stream, también respondió: "Pregúntale a todos los que nombraste ¿qué opinan del zurdo que te olvídate? ¿Quién te conoce a vos? Todos los que bardean a mi papá ahora, me hacen reír. Con mi papá vivo esto no lo hace porque se lo come en un pancho. Vos no existís, muppet; mi papá si".



Fuente: Filo.news