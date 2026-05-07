Mientras el plantel de Peñarol ingresó a la Argentina a través del paso fronterizo Colón-Paysandú, la mayor parte de los simpatizantes eligió el puente internacional San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos.

Según se informó, alrededor de 17 micros y cuatro utilitarios atravesaron el cruce internacional durante la madrugada y primeras horas de este jueves, trasladando a gran parte de la parcialidad carbonera.

El operativo de control estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Entre Ríos, y se extendió hasta después de las 8 de la mañana, cuando pasó el último colectivo con hinchas del conjunto uruguayo.

Durante los controles, las fuerzas de seguridad identificaron a todos los pasajeros y, de acuerdo a lo que pudo saberse, el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes. No hubo personas demoradas ni situaciones que requirieran intervención policial.