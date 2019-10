La hipótesis de Luciano Castro sobre la filtración de sus fotos desnudo

Ángel reveló la principal hipótesis sobre cómo se pudieron filtrar las imágenes hot de Luciano. "Él está convencido de que se las sacaron de Instagram", dijo.

Indignado por lo ocurrido, Castro respondió a Ángel de Brito sobre lo ocurrido y el periodista se ocupó de transmitir su descargo en El Espectador, el programa que conduce por CNN Radio Argentina: "Pude hablar con Luciano Castro. Charlamos sobre las fotos que se dieron a conocer en las redes. Le mandé las imágenes y me confirmó que era él". Luego, Ángel agregó: "Luciano me dijo que no le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos".

En el desarrollo de la noticia, el periodista y conductor de Los Ángeles de la Mañana contó que el actor solicitó una restricción legal para que no se muestren las fotos en ningún medio de comunicación, pese a que frenar la difusión en Internet es prácticamente imposible. Y reveló la principal hipótesis sobre cómo se pudieron filtrar las imágenes hot: "Luciano está convencido de que se las sacaron de Instagram".