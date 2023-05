La historia de amor de Yanina y “Houdi” tiene todos los ingredientes que se necesitan para una buena novela. Desde hace más de un año, miles de personas siguen su evolución. En los últimos días, se dio, por fin, el final feliz que todos esperaban.

Fue un proceso largo, que duró más de un año y tres meses. Recién ahora “aflojó”, recibió sus primeros mimos y el avance más esperado emociona a los fieles seguidores, quienes lo conocieron desde que fue rescatado de la calle tras sufrir un episodio traumático que marcó su personalidad y por eso le cuesta mucho entrar en confianza con la gente.

Yanina contó que todos sus gatos habían sido “mancitos” hasta que llegó “Houdi”, su gran desafío. Todas las idas y vueltas quedaron registrados en su cuenta de TikTok “arminelgato”, que hoy en día cuenta con más de 400 mil seguidores “Se generó una comunidad increíble que siguió y sigue la novela. La gente vio cómo era cuando lo encontré y cómo le cambió la mirada. Se está convirtiendo en un gatito ‘normal”, expresó.

“Houdini”, el gato escapista que llegó para quedarse

“Houdi” llegó a la vida de Yanina Maciel como uno más de los gatos a los que ayuda a través de “Gatites del Centenario”, un grupo de voluntarios que alimentan y rescatan a felinos de los alrededores del Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires.

Ella había participado de su rescate. El gato siamés deambulaba desde hace cinco días en la calle y con su colaboración lograron atraparlo. Pero el felino saltó desde el balcón de la casa en la que lo estaban cuidando, cayó arriba de un auto y escapó. Esta peligrosa maniobra fue el motivo por el que lo bautizaron “Houdi”, en honor a Harry Houdini, el ilusionista que supo popularizar el arte del escape y convertirse en una estrella mundial.

Después de tanto esfuerzo para rescatarlo y ayudarlo, Yanina recibió el llamado en el que le contaron lo que había pasado. “Me fui a dormir llorando”, reveló ella, en diálogo con este medio.

Sin embargo, el destino les tenía preparado un nuevo encuentro.

Un día se lo cruzó cuando volvía a su casa, en Villa Urquiza, CABA. Él estaba comiendo debajo de una camioneta y no dejaba que nadie se acerque. Ella estuvo diez días intentando que el felino “afloje”, pero no había manera. Costó un montón. Todas las noches iba a buscarlo. Hasta que lo logró. Tomó la decisión de llevárselo a su casa para que aprenda a socializar y pueda ser dado en adopción. Pero finalmente se quedó y se convirtió en el hermano de Gaia.

"Se está convirtiendo en un gatito ‘normal'”

“Todos mis gatos fueron mansitos y ‘Houdi’ fue un desafío”, contó la “mamá” de “Houdi” y “Gaia”, la nueva “hermanita” de nuestro protagonista. “Hicimos bastantes tratamientos para su conducta. Creo que él sabía en el fondo que no iba a hacerle nada malo, pero era más fuerte que él por todos los traumas que había vivido en la calle”, agregó y sostuvo: “Sentía pequeños avances y muy aislados, pero ahora mejoró de golpe. Todos los días un acercamiento nuevo”.

“La primera vez que salió del baño, que era donde se quedaba al principio, me quedé tiesa. Empezó a salir cada vez más seguido y se quedaba mirando la tele, porque le llamaba la atención. Ahí pensé ‘wow, se está convirtiendo en un gatito normal’. Estaba aprendiendo a ser un gatito. Para él era todo nuevo y se notaba la felicidad en su carita”.

En cada video nuevo, “Houdi” muestra un nuevo avance. El más reciente es que empezó a ronronear cuando le hacen mimos, algo totalmente inesperado hace solo unos meses. “Le arreglaste su motorcito”, resumió una usuaria, con un lindo halago hacia su dueña.

“Houdi me cambió la vida”

Cuando se conoció la historia, fue un boom y explotó todo. La gente los empezó a seguir y crecieron mucho los seguidores. “Pude tomar la decisión de dejar mi trabajo que no me estaba haciendo feliz. No renuncié para hacer algo con los gatos, sino porque ya no podía más”, afirmó

En ese momento decidió lanzarse como “catsitter”, es decir, personas que cuidan a los gatos cuando sus dueños se van de vacaciones o necesitan el cuidado por alguna circunstancia.

“Toda esa gente que había visto el proceso con Houdi y el cariño que le daba, no dudó ni un segundo en contratarme y a partir de ahí, gracias a eso, estoy trabajando de algo que me encanta y que amo, que es cuidar gatitos a domicilio y darles amor y es algo que me hace muy feliz”, contó emocionada. Además, creó una tienda online de artículos para gatos.

