Lorenzo Fiorotto tiene 13 años. Desde hace un tiempo, su mamá le permitió mostrar su arte a través de las redes. Es así como empezó a compartir sus videos cantando y tocando la batería en diferentes lugares. Fue hace unos días que compartió un reel en el que canta de “Pero no puedo” de Los Charros. Sorpresivamente, el tema llegó a los integrantes de la banda y, desde sus redes sociales, lo compartieron.

“Lorenzo canta desde antes de empezar a hablar. Siempre canto. El papa y yo nos dedicamos a cantar, entonces se crió con la música”, contó Miriam, la mamá de Lorenzo, en diálogo con Ahora ElDía. “A los dos años empezó a tocar la batería con su profesor César Cabeza, porque veíamos que tenía condiciones, tenía oído: había una batería chiquita de juguete en la casa y él la tocaba y metía ritmo”, dijo sobre los inicios de Lorenzo.

“Hace poco le armé ese perfil, donde le voy subiendo los videos cuando canta. Ha cantado en en distintos lugares, incluso en la fiesta del veinticinco de mayo del año pasado y de este año, en la fiesta de Pueblo Belgrano del veinte de junio. Y después, en distintos shows que hemos ido nosotros a cantar, él también siempre mete algo”, confesó la mamá, sobre la exposisión de su hijo, y habló del último en particular: “Surgió el lunes, cuando él estaba acá aburrido. Me dice: 'voy a poner un karaoke acá, y voy a grabar un video’. Le presté mi teléfono y se puso a grabarlo. Se lo subí y se me dio por etiquetarlo a los charros y ahí surgió todo”.



Pero, ¿por qué habrá elegido un chico de 13 años un tema de Los Charros? Miriam nos explicó: “A él de muy chiquito les encantaban, porque al abuelo, mi papá, le gusta mucho todo lo que es la cumbia santafesina.. Entonces, cada vez que subían a la camioneta con él, tenían un CD que escuchaban siempre y él se lo sabía de memoria”. Actualmente, su repertorio se diversificó: “Ahora, está más dedicado al folclore, porque le encanta. También canta el bals a Gualeguaychú y ese tipo de temas. Después canta Luis Miguel, su artista favorito, y también Abel Pintos.”

Actualmente, estudia canto, y pertenece a la banda Yaguarí Guazú, donde tocó el violonchelo, y hoy incursiona con vientos. También, además de la batería, estudió guitarra. Sin dudas, hace unos años Lorenzo inició una carrera musical que mucho tiene de prometedora. Ojalá que así sea.