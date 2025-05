Esta semana ocurrió un hecho que sacudió al mundo entero, e incluso a quienes no son creyentes también se conmocionaron con el fallecimiento del Papa Francisco. Al mismo tiempo, hace pocos días se conmemoró el Día Internacional del Libro. Ahora bien ¿Cómo se entrecruzan estos dos acontecimientos en una sola historia? Ya llegaremos a ese punto.

Todo comenzó hace muchos años, cuando Jorge Bergoglio era un joven sacerdote de Santa Fe e invitó a María Esther de Miguel, escritora entrerriana oriunda de Larroque, a dar una charla a “sus muchachos” en el Colegio Inmaculada. Cuatro décadas después, la reconocida autora escribió en su última obra “Ayer, hoy y todavía” un pasaje en el que evocó ese encuentro.

“A Monseñor lo conocí hace como cuarenta años, cuando era un joven sacerdote de Santa Fe corajudo o inconsciente como para invitarme a dar unas charlas a sus muchachos del Colegio la Inmaculada. Fui, me encantó ese cura que amaba la literatura, me gustaron los chicos, adolescentes preocupados por el país y por el arte, pasé unos días muy lindos, me sacaron fotos —que aún conservo—, en fin, resultó una buena experiencia, una de las primeras que tuve, porque si no me equivoco la invitación fue por mi primer libro, La hora undécima. No hace mucho volví a Santa Fe y me sorprendieron algunos señores entrados en años y en canas que vinieron a saludarme, uno médico, otro profesor, el de más allá ministro: todos me recordaron aquella primera visita... Sí, eran los adolescentes del padre Bergoglio. Pero también aquel Bergoglio había crecido: cuando lo volví a ver era ya Cardenal de Buenos Aires”, escribió María Esther en sus memorias”, retrató el encuentro.

Bergoglio mirando a cámara y María Esther de Migueles riendo mientra escucha a uno de los estudiantes.

En 2003, la autora larroquense falleció y de manera póstuma salió la obra que había logrado terminar y que contiene el fragmento mencionado anteriormente. Diez años después, Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco y ahí es donde comienza la segunda parte de esta historia.

Todos los caminos conducen a Roma

La noticia de que el nuevo Sumo Pontífice era argentino generó un sentimiento de nacionalismo que sólo puede compararse con el triunfo de Argentina en el Mundial de Fútbol en Qatar. Es por esto que, en 2014, Patricia y Silvia, sobrinas de María Esther, planificaron un viaje a Roma con sus hijos para hacerle llegar al Santo Padre el libro en que se su tía daba cuenta del encuentro que había mantenido con él, y la admiración que le profesaba, ya que en varias páginas la autora había plasmado el temple y la actitud de Bergoglio durante el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.

La misión se planteaba simple, llegar un martes para conseguir los tickets para el miércoles, momento en que el Papa Francisco hacía las audiencias en la Plaza San Pedro. Sin embargo, cuando llegó ese día, las entrerrianas encontraron a la plaza rebalsada de fieles y personas que ansiaban conocer al Sumo Pontífice.

“Nos habíamos demorado mucho en la fila y quedamos al fondo de todo. Habíamos llevado preparado el último libro de mi tía para entregárselo al Papa porque sabíamos que se conocían. Incluso, entre los papeles que trajimos de su departamento, encontramos una foto en la que ella está con Bergoglio en un encuentro en un Colegio en Santa Fe. Le sacamos una fotocopia a esa imagen y escribí en la parte de atrás una nota y mi dirección. En ese momento, no sabíamos si el libro iba a llegar a él o no porque estábamos muy lejos”, recordó Patricia de Miguel.

Cuando terminó la ceremonia, una monja colombiana vio en el rostro de esta familia una profunda decepción por no haber estado más cerca de Francisco para completar la misión “libro de la tía”. Y como en un gesto de amabilidad y presagio les dijo: “Tengan Fe, que puede pasar por acá”.

Las palabras de esa religiosa, que puede que algo haya sabido, se hicieron realidad al instante, cuando el Papamóvil empezó a desplazarse por la plaza.

“Llegó hasta la última hilera que estábamos nosotros. Cuando se acercó empezamos a gritar, mi hermana le mostraba el mate, mi sobrina hacía flamear la bandera Argentina, y yo estiraba la mano con el libro en alto. Nos miró y le hizo seña a uno de los custodios que tenía de que tomara el libro. Fue una experiencia hermosa e increíble para todos nosotros”, relató la sobrina de María Esther, pero otra situación inesperada y sorprendente estaba por ocurrir. Aunque faltaban unos años para eso.

Uno de los custodios del Papa Francisco sostiene el libro de María Esther de Miguel

En 2019, un cartero de Correo Argentino llevó una misiva a una casa del municipio de Larroque con remitente de “El Vaticano”. La vivienda en cuestión era la de Patricia de Miguel y el motivo de la diligencia era el libro de su tía.

En la breve carta que la Secretaría de Estado le hizo llegar a Patricia dejó constancia de que “la publicación remitida al Santo Padre” había sido recibida por él y que agradecía el gesto. También ponía que “Su Santidad asegura un recuerdo en oración e imparte la Bendición Apostólica, prenda de copiosos dones divinos”.

Cinco años después de entregar el último libro de su tía en la Plaza San Pedro, la familia tuvo la certeza de que el Papa Francisco se había podido reunir a través de las palabras con María Esther de Miguel, con quien no sólo compartió el encuentro en el Colegio Inmaculada sino su amor por la literatura.

Innumerables historias que tienen al Papa Francisco como protagonista fueron revividas estos últimos días, pero ninguna logró conectar de esta manera al Santo Padre con la lectura, actividad que él mismo propiciaba. A sólo cuatro días de iniciada una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, valía la pena traer esta historia a la mesa, y también vale preguntarse, aunque todos lamentemos su pérdida, ¿El Papa Francisco podría haber elegido mejor fecha para morir que después del Domingo Santo y la semana en que se homenaje la literatura, una de sus actividades favoritas?

Quién fue María Esther de Miguel

María Esther de Miguel, cuentista, novelista y crítica argentina contemporánea, nació en Larroque, Entre Ríos, en 1925. Se graduó de maestra en Gualeguay y luego estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Muy joven viajó con una beca a Italia, y tuvo así la oportunidad de recorrer Europa por primera vez y estudiar Literatura italiana contemporánea en Roma. En su adolescencia había comenzado el noviciado, entrando a la congregación de las Paulinas, en Buenos Aires, pero al regresar de Italia abandonó su vocación religiosa.

Además de una frondosa tarea literaria y periodística, la docencia y los viajes, ocupó cargos en instituciones públicas, alternando su residencia entre Buenos Aires y su pueblo entrerriano. Fue directora del Fondo Nacional de las Artes y de la revista literaria Señales, así como también asidua colaboradora del suplemento literario del diario La Nación.