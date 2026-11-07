El Corsódromo de Gualeguaychú volverá a abrir sus puertas para una celebración diferente. El próximo viernes 13 de noviembre, desde las 20 horas, será el escenario de la segunda edición de Carnaval con Todos, una iniciativa educativa, cultural e inclusiva que se expandió y que este año reunirá a alrededor de 900 participantes de distintas instituciones de la ciudad.

Pero lo que sucederá esa noche será apenas la parte visible de una labor que comenzó mucho antes. Durante todo el año, estudiantes, docentes, familias y colaboradores fueron parte de talleres, encuentros y actividades para preparar vestuarios, accesorios, elementos de batucada y coreografías. La iniciativa busca que las personas con discapacidad puedan ser protagonistas de una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad, pero también generar espacios de aprendizaje, convivencia e inclusión.

El proyecto nació a partir del deseo de un estudiante que, después de conocer el Carnaval del País, expresó sus ganas de vivir una experiencia similar. Aquella inquietud se transformó en una propuesta educativa que tuvo su primera edición con una importante participación de instituciones y una convocatoria multitudinaria. Este año, la vivencia vuelve a crecer y suma nuevas instancias de colaboración compartida.

La temática estará inspirada en el cuento “Mundis aprende a sentir”, una historia que aborda las emociones, la amistad y el reconocimiento de las particularidades de cada persona. A través de diferentes expresiones artísticas, los participantes llevarán a la pasarela un mensaje que invita a mirarse, reconocerse y aceptar las diferencias.

Aprender, compartir y construir desde la escuela

En las instituciones, el Carnaval se convirtió en una oportunidad para trabajar contenidos de distintas áreas a partir de una experiencia cercana y significativa. En la Escuela de Educación Integral Nº 2 “Francisco Antonio Rizzuto”, por ejemplo, la iniciativa se incorporó al espacio de alfabetización y permitió abordar actividades de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Educación Sexual Integral.

Las letras de las canciones funcionaron como punto de partida para leer y escribir palabras, completar fragmentos, ordenar letras y resolver consignas. También practicaron situaciones vinculadas a la organización, el reciclado y la reutilización de materiales, además del reconocimiento y la expresión de emociones.

Esta alternativa permitió vincular los contenidos escolares con una manifestación cultural propia de la ciudad. Desde la institución destacaron que la alfabetización no se limita a leer y escribir, sino que también implica conocer, expresarse, resolver situaciones y participar de la cultura.

En ese sentido, el Carnaval se transforma en una herramienta para aprender desde la experiencia, con actividades que tienen un propósito concreto y que involucran a los estudiantes en una construcción colectiva.

La mirada de los propios participantes también pone en primer plano el valor de estos espacios. Franco, estudiante de la EEP Nº 23 “Emanuel”, compartió lo que significó para él formar parte de las distintas dinámicas del proyecto y de las visitas a talleres vinculados con el mundo laboral.

“Todos somos seres humanos únicos, diferentes y con los mismos derechos”, expresó. Para el alumno, las vivencias compartidas permitieron aprender sobre el ámbito laboral, pero también trabajar cuestiones fundamentales para la convivencia: el respeto, el trabajo en equipo, la posibilidad de compartir y aceptar a los demás tal como son. “Si no existieran ni el respeto ni la inclusión, nada sería posible”, reflexionó.

Las familias también son parte de la construcción



Uno de los aspectos centrales de esta segunda edición es la articulación conjunta entre las instituciones y los hogares. En la EPEI Nº 18 “Santa Rita”, la docente Natalia contó que desde hace meses organizan talleres y encuentros con padres, madres, docentes y vecinos que se acercan para colaborar con la confección de vestuarios, accesorios y elementos que formarán parte de la presentación.

Hay quienes ayudan con las costuras, otros con la pintura y algunos participan en la preparación de la puesta en escena. Cada familia aporta desde sus posibilidades y con distintas tareas, pero con un objetivo compartido: que cada estudiante pueda disfrutar una experiencia única.

“Entendemos que la inclusión no se construye únicamente dentro del aula, sino también en espacios donde la escuela y la familia puedan trabajar de manera conjunta”, explicó Natalia.

La docente destacó que la propuesta continúa creciendo gracias al compromiso de quienes se suman y que estos encuentros permiten fortalecer los vínculos entre las instituciones y la comunidad.

La preparación artística también ocupa un lugar importante. Maillen, docente del taller Emanuel de la Escuela Nº 15, contó que la labor comenzó con los desplazamientos, los giros, el baile en pareja y el aprendizaje de movimientos grupales, antes incluso de empezar a confeccionar los trajes.

Este año, los estudiantes prepararon vestuarios en tonos azules y violetas para representar su cuadro, titulado “La hora de mirarme”. La propuesta invita a realizar un recorrido hacia el interior de cada persona, reconocerse y aceptarse tal como es.

Para Maillen, uno de los momentos más valiosos es el encuentro con estudiantes de otras escuelas y modalidades. Compartir la preparación y salir a bailar forman parte de una experiencia que reúne muchas de las actividades que disfrutan y que les permite expresarse desde el arte.

49 baldes, trajes y una preparación que involucra a todos



Detrás de cada presentación también hay un importante trabajo de producción. En la Escuela de Educación Integral Nº 12 “José Facio”, Micaela Rosviar contó que organizaron un encuentro para las pasistas de las distintas escuelas y centros participantes, en el estudio de Daiana Delgui.

Las participantes pudieron practicar combinaciones, pasos y desplazamientos de pasarela, con el objetivo de ganar herramientas para desenvolverse con mayor seguridad y disfrutar del desfile.

Por su parte, Agustina Vega explicó que desde la institución estuvieron a cargo de elaborar los baldes que utilizará la escuadra de batucada. En total, prepararon 49 de distintos tamaños, que fueron lijados, limpiados y pintados de azul oscuro, en alusión a la noche.

Después les agregaron estrellas plateadas y realizaron las perforaciones necesarias para colocar las correas, que también fueron confeccionadas en el establecimiento junto a los alumnos.

Cada detalle forma parte de un proceso en el que los participantes no solamente preparan los elementos que utilizarán, sino que también aprenden y colaboran en equipo. Desde la institución destacaron el entusiasmo con el que se preparan para participar nuevamente de esta segunda edición.

Un Carnaval en dos lenguas



La inclusión también estará presente en la forma de comunicar y disfrutar la fiesta. Cecilia, integrante de la Escuela “José Facio”, coordinó la creación de interpretaciones en Lengua de Señas Argentina (LSA) de las canciones que formarán parte del repertorio.

El trabajo se realizó de manera conjunta con docentes de la institución, la referente lingüística Daniela Duarte, estudiantes de cuarto año del Profesorado de Educación Especial del ISPE y la Asociación de Sordos de Gualeguaychú.

La iniciativa busca que el Carnaval pueda vivirse en dos lenguas y que las personas sordas tengan un acceso más equitativo a la celebración. No se trata solamente de incorporar una interpretación, sino de reconocer los derechos lingüísticos y el respeto por las diferentes culturas.

“Nuestra intención al vivir este carnaval en dos lenguas es muy clara: promover el respeto por las diferentes culturas, garantizar los derechos lingüísticos y el acceso equitativo a la fiesta, y hacer real la inclusión en todas sus formas”, explicó Cecilia.

La participación de la Asociación de Sordos y de los futuros docentes también refleja el alcance del proyecto, que convoca a distintos sectores de la comunidad para construir una celebración en la que todos tengan un lugar.

Mucho más que una noche en el Corsódromo



La segunda edición de Carnaval con Todos sintetiza un proceso educativo y comunitario que se desarrolla durante meses. En cada institución hay estudiantes que aprenden movimientos, confeccionan elementos, preparan vestuarios, trabajan con materiales y comparten actividades con sus pares y familias. También hay docentes, colaboradores y organizaciones que aportan tiempo y conocimientos para que la propuesta pueda concretarse.

La noche del viernes 13 de noviembre será el momento de mostrar todo ese recorrido. Se espera la participación de alrededor de 900 personas entre alumnos, docentes, familias, acompañantes e integrantes de las instituciones.

Carnaval con Todos no empieza cuando se encienden las luces del Corsódromo ni termina cuando se apagan. Se construye mucho antes, en las aulas, los talleres, las casas y los encuentros. Y esa noche tendrá su expresión colectiva en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.