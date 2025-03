La imagen es especialmente significativa para las mamás de Felipe, Melina Eterovich y Yamila Miorelli, quienes visitaron los estudios de Canal 9 Litoral con sus mellizos Felipe y Anita y nos contaron detalles de este momento único: “Yo soy fotógrafa, no registro partos, hago todo lo que es bebés y embarazadas y siempre les digo a mis clientes que aprovechen esa oportunidad y, cuando me tocó estar del otro lado, no lo dudé en ningún momento, no nos arrepentimos para nada, fue hermoso. Cada vez que vemos las fotos nos emocionamos nuevamente, creo que es algo que te vuelve a traer a lo que pasaste”, señaló Yamila.

Por su parte Melina expresaba: “Pasa que en ese momento, entre la emoción, los nervios, no lo ves y hay muchas cosas que te perdés”.

Nora Dalmasso, fotógrafa profesional, especializada en capturar momentos emotivos del parto y el nacimiento expresaba: “La foto de Felipe es algo maravilloso porque se da en muy poquitos casos porque, normalmente en las cesáreas rompen la bolsa para poder sacar al bebé. Y, en algunos casos, la bolsa solo empieza a aparecer y hay profesionales que dejan seguir el proceso, como en este caso, para poder lograr esa foto, pero no es que lo hizo para que yo pudiera tener esa imagen, sino para que sea un proceso totalmente natural ya que el bebé termina de nacer, está sobre la panza de su mamá, en su propia bolsa, es como que está adentro del útero todavía”.

El concurso internacional

“La foto participa para ocho premios y la asociación este año dio la posibilidad de que se haga la votación al público en sí. Cada fotógrafo tenía que elegir una foto de las que habíamos mandado”, indicó la fotógrafa.

Nora también comentó que de la imagen que está participando del concurso tiene solo tres fotos ya que todo ocurre en décimas de segundos y ella no se puede acercar mucho por prevencióny cuidado de los elementos quirúrgicos.

Meli comentó que apenas vieron la foto pensaron que es un “fotón” y que la secuencia en general es “impactante”. “No caemos en la cuenta de que esta foto esté participando de un concurso internacional, es increíble. Si bien todo lo que pasamos creo que tiene un plus, los años, la cantidad de tratamientos y demás, no dejan de ser nuestros hijos los que están concursando y eso nos enorgullece un montón“, expresó Yami.

“Estamos agradecidas con Nora por este mimo al alma, el trabajo que hizo vale oro”, concluyó.